Gallardo niega un acuerdo con Ferraz para ser senador y que sea el Supremo quien le juzgue

El exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, que dimitió como líder de la formación en la región tras los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, ha negado que negocie con Ferraz ser senador para que sea el Tribunal Supremo quien le juzgue por el caso de la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez.

"Es muy desolador despertarse con otro bulo procedente de un periódico que, aunque siempre ha sido muy de derechas, antes era serio. Esta noticia es completamente falsa", ha manifestado a través de una entrada en la red social X sobre la información publicada este lunes por el diario ABC, según la cual, convertirse en senador fue una de las peticiones que el socialista puso sobre la mesa el lunes de la semana pasada antes de dimitir como líder del PSOE extremeño.

A tenor de la mencionada información, el acceso a la Cámara Alta permitiría a Gallardo que la causa judicial en la que está inmerso por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz se dirimiera en el Tribunal Supremo en lugar de la Audiencia Provincia de Badajoz, que es la que tiene fijada para el 28 de mayo el inicio del juicio oral para pronunciarse sobre los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Sustitución de Vara

En este sentido, cabe destacar que una vez que se constituya la nueva Asamblea de Extremadura, en torno a mediados del próximo mes de enero, una de las primeras decisiones que deberá tomar será aprobar la sustitución del expresidente Guillermo Fernández Vara como senador por designación autonómica. Gallardo ha rechazado rotundamente que se haya producido ninguna conversación con su partido a nivel nacional para abordar este asunto.

La convocatoria anticipada de elecciones complicó la designación del nuevo senador, que no se podrá ratificar de forma definitiva hasta que se constituya la Asamblea con la composición resultante de las elecciones. De nuevo, los escaños extremeños en el Senado serán para PP y PSOE. Los socialistas propusieron que fuera el diputado José Luis Tirado quien sustituyera a Vara, pero la Mesa de la Asamblea determinó que no era posible porque Tirado perdió la condición de parlamentario cuando se disolvió el Parlamento tras la publicación del decreto de convocatoria de elecciones anticipadas en el DOE.

Desde ese momento, solo los parlamentarios que forman parte de la Diputación Permanente y la Mesa de la Asamblea mantenían todos los derechos y prerrogativas asociadas al cargo. De esta forma, se optó por el diputado Jorge Amado, que sí forma parte de este órgano. En el plazo máximo de un mes desde que constituya la Asamblea, se llevará a cabo la votación de las propuestas presentadas por los partidos para ocupar los dos puestos autonómicos en el Senado.