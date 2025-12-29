Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos mujeres heridas por la explosión de una bombona de butano en Fuente de Cantos

Una de las víctimas se encuentra en estado grave con quemaduras de primer grado en el Hospital Universitario de Cáceres

Hospital Universitario de Cáceres.

Hospital Universitario de Cáceres.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Dos mujeres han resultado heridas por la explosión de una bombona de butano en una vivienda en la localidad pacense de Fuente de Cantos. Una de las víctimas, de 48 años, se encuentra en estado grave con quemaduras de primer grado en el Hospital Universitario de Cáceres.

La otra herida, de 87 años, ha sido trasladada al Centro de Salud de Fuente de Cantos con una crisis de ansiedad, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado un helicóptero sanitario, una unidad medicalizada, miembros del Centro de Salud de Fuente de Cantos, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y bomberos del Cepei.

Dos mujeres heridas por la explosión de una bombona de butano en Fuente de Cantos

Dos mujeres heridas por la explosión de una bombona de butano en Fuente de Cantos

