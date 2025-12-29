Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de diciembre

Actualidad
La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años
El freno demográfico se consolida tras una década y media en la que la ciudad no ha logrado alcanzar los 100.000 habitantes
Toda Extremadura está por debajo del coste medio de la vivienda en España: los precios al detalle de 200 municipios
Ni El Gordo, con la urbanización Marina Valdecañas, ni Badajoz, con sus nuevas zonas a más de 1.500 €/m2, ni tampoco Cáceres, alcanzan los 1.866 euros/m2 de promedio del país, el triple del precio en la región
El Gobierno activa el plan para diseñar el cierre de la central de Almaraz mientras estudia su ampliación hasta 2030
La sociedad pública Enresa ultima la contratación por más de 27 millones del gigante estadounidense Westinghouse y la española Empresarios Agrupados para proyectar el desmontaje de la planta tras una accidentada licitación
En marcha las obras para construir doce viviendas en el antiguo 'Licen' de Cáceres
La promotora de la obra lanza una inscripción para crear una lista de interesados en la que ya hay 102 personas
Las obras aún por ejecutar en Plasencia: de Martín Palomino a la nueva estación de tren
Mientras la reforma de las avenidas avanza en su tramitación, el plazo de ejecución del estudio para la segunda no finaliza hasta finales de 2026
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Monroy y Campillo de Deleitosa, los pueblos que pueden decidir el último escaño en las elecciones de Extremadura
- Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura pero tomará el acta de diputado