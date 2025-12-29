Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El freno demográfico se consolida tras una década y media en la que la ciudad no ha logrado alcanzar los 100.000 habitantes

Ni El Gordo, con la urbanización Marina Valdecañas, ni Badajoz, con sus nuevas zonas a más de 1.500 €/m2, ni tampoco Cáceres, alcanzan los 1.866 euros/m2 de promedio del país, el triple del precio en la región

La sociedad pública Enresa ultima la contratación por más de 27 millones del gigante estadounidense Westinghouse y la española Empresarios Agrupados para proyectar el desmontaje de la planta tras una accidentada licitación

La promotora de la obra lanza una inscripción para crear una lista de interesados en la que ya hay 102 personas

Mientras la reforma de las avenidas avanza en su tramitación, el plazo de ejecución del estudio para la segunda no finaliza hasta finales de 2026