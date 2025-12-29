Presidente de colegio inmobiliario: "En Extremadura no faltan casas, otra cosa es que estén donde queremos"

¿Cómo es posible que con el dinero que cuesta un piso medio en España puedan comprarse tres en Extremadura? Los datos del Portal Estadístico del Notariado ofrecen datos exactos de operaciones reales y señalan que los 1.866 €/m2 del promedio del país (a fecha de noviembre de 2025) triplican los 680 euros/m2 de la región (teniendo en cuenta los costes en todos sus municipios, grandes y pequeños). Pero no hay una sola respuesta a esta diferencia, más bien hay cinco razones.

Así lo explica el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Cáceres, Francisco Marroquín, una autoridad en el sector dentro y fuera de la comunidad. "Sobre todo, los bajos precios en Extremadura son efecto de la España vaciada. Hubo un pico de adquisición de viviendas en las zonas rurales a raíz de la pandemia, porque todos buscábamos el aire libre y poder estar al sol en nuestra parcela, pero conforme pasó aquella moda, que duró unos seis u ocho meses, una vez se acabaron las restricciones, volvió la concentración urbanística: la preferencia por vivir en núcleos mayores", explica.

Herencias que languidecen

Por tanto, la despoblación progresiva está detrás de esos bajos precios en la región, pero a ella le acompaña un segundo factor: el envejecimiento de la propia población y, por tanto, el menor dinamismo en la compraventa de viviendas de muchos municipios, donde estas operaciones se cuentan con los dedos de la mano. "En algunos pueblos hace años que no se adquieren inmuebles, a veces ni los propios hijos se hacen cargo de los que reciben en herencia porque no están. Hay localidades pequeñas que podrían convertirse en cementerios de casas", lamenta el presidente del COAPI.

A ello se le añade una tercera razón: "El deterioro de las viviendas que van quedando sin inquilinos, que lógicamente tienen menor valor", indica Francisco Marroquín. Y en cuarto lugar, "el propio deterioro de los pueblos más vacíos, la falta de servicios en la España vaciada". Nada de ello, obviamente, incentiva una subida de los precios.

Los datos del mercado inmobiliario "suponen siempre un reflejo del territorio en el que vivimos", lamenta el presidente. Porque es cierto que los extremeños tienen la renta más baja, pero esa razón no justifica por sí sola la gran diferencia en el precio de la vivienda, tres veces por debajo de la media nacional. Cada vez resulta más acuciante, por tanto, aplicar soluciones a una despoblación que afecta seriamente a amplias zonas del interior de la España peninsular.

¿Falta vivienda en España?

Estos datos ponen además en duda otra cuestión totalmente de actualidad: ¿Falta vivienda en España? "En realidad sobra, y a precio asequible, aunque parezca una barbaridad. Otra cosa es que haya vivienda donde todos queremos estar, tener a nuestra familia y trabajar, que suele ser en ciudades de cierto tamaño. Pero hay poblaciones próximas a mayores núcleos con buenas posibilidades. Ahora bien, todos no podemos estar en Madrid y si es posible cerca de La Castellana", ironiza Marroquín. Por cierto, la media de un piso en Madrid (3.373 €/m2) ya está cinco veces más alta que en Extremadura (680 €/m2).

Además, la vivienda nueva escasea pese a las promesas de unas y otras instituciones. En Extremadura, de cada 100 casas que se venden, 97 son de segunda mano y solo 3 nuevas. ¿Por qué? "Los planes urbanísticos son sumamente restrictivos, luego llega la compleja tarea de urbanizar los espacios y otorgar licencias de construcción. En suma, pueden pasar 5-6 años desde que se comprometen unas viviendas protegidas hasta que se entrega la llave", calcula Marroquín, con las condiciones actuales.

Para ocio o inversión

Y luego está la gran cuestión: la falta de salarios/ahorros para acceder a un piso. De hecho, la edad mediana del comprador en Extremadura se sitúa en 49 años. "Eso indica que se está comprando más segunda vivienda que primera, para inversión o para ocio. Además, hay mucha gente sobre todo de Madrid que le gusta el norte de la región. Y existe otro movimiento: extremeños de la generación del ‘baby boom’ que emigraron para trabajar, están volviendo ya jubilados a su pueblo, a su nido", concluye el presidente del COAPI.