El tiempo en Extremadura: La niebla marca el lunes en Extremadura con mínimas a la baja y riesgo de heladas

La Agencias Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este 29 de diciembre una jornada con brumas y nieblas, más persistentes en la provincia de Badajoz, mientras las temperaturas mínimas han descendido y las máximas se han mantenido sin cambios

La niebla cubre una carretera que atraviesa una dehesa.

La niebla cubre una carretera que atraviesa una dehesa. / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos con presencia de brumas y nieblas dispersas, que han sido más generalizadas en la provincia de Badajoz, donde algunas puede llegar a ser persistentes a lo largo de la mañana.

Según la previsión, tampoco se descartan heladas débiles en zonas de montaña del norte de la región, así como algunas de carácter aislado en el resto de la comunidad autónoma, especialmente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas en Extremadura

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descienden, mientras que las máximas se mantienen sin cambios. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilan entre los 3 grados de mínima y los 14 de máxima, mientras que en la de Cáceres se sitúan entre los 5 y los 12 grados.

Los vientos soplan del este a variable, de carácter flojo, sin que se hayan esperado fenómenos adversos destacados más allá de la reducción de visibilidad asociada a la niebla.

TEMAS

