Toda Extremadura está por debajo del coste medio de la vivienda en España: los precios al detalle de 200 municipios

¿Cuánto dinero puedo sacarle a mi casa si la vendo? ¿Cuánto me cuesta hacerme con un piso en mi barrio favorito? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Responder a estas preguntas con información veraz, completa y actualizada ya es posible. El nuevo Portal Estadístico del Notariado, dedicado a la vivienda (www.penotariado.com), ofrece un chequeo de cualquier zona de España basándose en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, es decir, con precios reales de las viviendas, no de las ofertas. Además, presenta un mapa visual e interactivo, con acceso gratuito y al alcance de todos.

Esta herramienta de fácil manejo permite ver los datos de comunidades, provincias, municipios e incluso por códigos postales, y acceder a una serie de estadísticas realmente curiosas. Así, en el caso de Extremadura, la edad mediana de los compradores de vivienda está ya en los 49 años (en 2023 llegó a los 50 y durante la última década, solo bajó a 45 años en 2018 y 2020). Además, la venta se encuentra completamente copada por la segunda mano (97%) frente a la vivienda nueva (3%) debido a la evidente falta de edificaciones en los últimos años. Y por cierto, se adquieren un 64% de pisos, frente a un nada desdeñable 36% de casas.

Tamaño, precios y evolución

En este sentido, el tamaño de los inmuebles que pasan a nuevos dueños en Extremadura es más amplio que en el conjunto de España, posiblemente por el precio del terreno (en muchos municipios se queda realmente bajo frente al promedio nacional). La media de las casas adquiridas en el último año en la región está en 136 m2 frente a un promedio nacional de 113 m2. Así lo indica el análisis de los 13.372 inmuebles que han cambiado de manos en la comunidad entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en estos metros se incluye el porcentaje de elementos comunes.

Además, la plataforma recoge la evolución de los precios reales de los inmuebles ante notario mes a mes. Y en Extremadura se produce una situación muy especial. Es cierto que sigue a la cola en los índices de renta: mientras que un español medio dispone de unos 25.235 euros al año, un extremeño solo cuenta con 19.642 euros. De modo que esta menor disponibilidad, unida a otros factores, convierte a la región en la comunidad con el precio de compraventa de la vivienda más barato: entre 600 y 700 euros/m2 según la horquilla de septiembre de 2024 hasta agosto de 2025. La media española, situada en 1.866 euros/m2 a fecha de noviembre de 2025, triplica a Extremadura.

Por municipios

sí, la vivienda tipo comprada en la región (136 m2) sale por unos 92.392 euros. Hay que recordar que se incluyen los datos de más de 200 municipios, grandes y pequeños, porque son los que tienen cifras actualizadas (el listado completo se facilita en la edición digital de esta noticia). Lo dice el Portal Estadístico Inmobiliario del Notariado, que arroja otra curiosidad: en esta región, ninguna de las poblaciones, ni siquiera las zonas más destacadas de las principales capitales, llegan a la media del país.

| / El Periódico Extremadura

De hecho, solo tres superan los 1.000 €/m2. Se trata, en primer lugar, del pequeño municipio de El Gordo (1.209 €/m2). ¿Por qué? Porque evidentemente allí se sitúa la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, la misma cuyo derribo está sentenciado por los tribunales si nada cambia. Se trata de un complejo de 130 hectáreas con 180 villas de lujo, hotel de cuatro estrellas, campo de golf, playa artificial y un club náutico con 76 atraques.

Badajoz gana a Cáceres

En segundo lugar se posiciona Badajoz capital (1.178 €/m2), que gana la partida a Cáceres. Y ello porque ya tiene dos zonas que superan los 1.500 €/m2. La primera (1.559 €/m2) se corresponde con la proyección urbanística en la avenida de Elvas (torres de viviendas de hasta diez alturas), con la promoción Campus Cívitas y con las villas junto al hospital QuirónSalud. La segunda (1.501 €/m2) es la ampliación de Badajoz por la carretera de Olivenza en la zona del distrito Rosales.

Cáceres aparece en tercera posición (1.124 €/m2). Sus distritos más caros ya no encabezan el ranking extremeño. La zona sur, con las nuevas viviendas de Maltravieso, Casa Plata o Vista Hermosa, está a 1.193 €/m2, la zona centro a 1.129 €/m2 y la zona oeste (Sierrilla, R-66, Castellanos, Macondo...) se mantiene como la más costosa con 1.223 €/m2.

Dónde son más caras y dónde más baratas

A continuación, y por encima de los 600 €/m2, solo hay 12 municipios, bien núcleos grandes, bien núcleos muy turísticos: Plasencia (843), Don Benito (835), Zafra (820), Mérida (808), Navalmoral de la Mata (711), Coria (693), Talavera la Real (691), Hervás (667), Almendralejo (650), Olivenza (639), Trujillo (621) y Cabezuela del Valle (621).

Entre los 500 €/m2 y los 600 €/m2 euros solo hay un puñado de municipios, casi todos en Cáceres y la mayoría de claro perfil turístico en el norte extremeño: Sierra de Fuentes, Baños de Montemayor, Pinofranqueado, Garganta la Olla, Madrigal de la Vera, Guadalupe, Cañamero, El Torno, Navaconcejo, Jerte, Talayuela, Jarandilla de la Vera, Calera de León, Medellín, Gata y Manchita.

De hecho, las mayores posibilidades turísticas de Cáceres y la mayor proximidad de algunos municipios a Madrid hacen que la provincia de Cáceres (696 €/m2) esté ligeramente por encima de la provincia de Badajoz (671 €/m2).

Las más económicas

En cuanto al grueso de las poblaciones de la región, oscilan entre los 200 €/m2 y los 500 €/m2. Solo trece bajan de esa cifra: Salvatierra de los Barros (199), Puebla de Alcocer (190), Santa Ana (189), Corte de Peleas (188), Acehúche (188), Villar de Rena (187), La Garganta (183), Campillo de Llerena (183), Magacela (179), Valsequillo (154), Acedera (136), Salorino (135) y Arroyomolinos (130).

En todo caso, a los extremeños también les cuesta el acceso a una vivienda en comparación con los salarios que reciben, y ello se evidencia por los tramos de edad. Los menores de 31 años solo representan el 9% de las operaciones inmobiliarias, mientras que la horquilla de 31 a 40 años supone el 25,6%; y la de 41 a 50 años, el 26,1%. De hecho, los extremeños de 51 a 60 años adquieren el 20,4% de los inmuebles.