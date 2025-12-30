Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta lanza una segunda convocatoria de ayudas para la climatización de los colegios por 20,7 millones

Los ayuntamientos recibirán hasta 200.000 euros para sustituir ventanas y calderas o instalar aparatos de aire acondicionado

Calor en un colegio.

Rocío Entonado Arias

Mérida

La Junta de Extremadura va a lanzar en breve una segunda convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos de la región realicen obras de eficiencia energética en los colegios. El objetivo es mejorar el aislamiento frente al impacto de las temperaturas extremas y según ha explicado la consejera portavoz en funciones, Elena Manzano, el Ejecutivo cofinanciará el 80% de las actuaciones.

"Reduciremos el consumo energético y aumentaremos el confort térmico de las aulas", ha destacado. Las obras deberán ser ejecutadas por los ayuntamientos, que para ello recibirán una subvención de entre 30.000 y 200.000 euros.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, esta mañana en rueda de prensa tras el consejo de gobierno.

Hasta 200 centros educativos

Según ha explicado Manzano, esta nueva convocatoria cuenta con un presupuesto total de 20,7 millones de euros a ejecutar hasta el año 2028, ya que se han incluido los fondos que no llegaron a gastarse en la primera.

Hasta la fecha se han aprobado 74 proyectos de obras pertenecientes a 63 ayuntamientos por importe total de 9,4 millones de euros, y el objetivo con esta segunda convocatoria es llegar a entre 150 y 200 centros educativos.

Europa Press

Aires acondicionados

Entre otras actuaciones se financiarán la mejora de la envolvente térmica de los edificios, instalación de iluminación eficiente, sustitución de calderas y sistemas de calefacción y también la instalación de aires acondicionados si son necesarios para garantizar unas condiciones mínimas de confort a los usuarios.

El programa se gestiona a través de los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia en este nivel educativo. Las entidades locales deberán aportar el 20% de la inversión prevista en tres anualidades y la Junta financiará el 80% restante, con un tope de 200.000 euros por solicitud. La inversión mínima que debe realizar el ayuntamiento para optar al programa es de 150.000 euros.

