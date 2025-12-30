Extremadura destina 3,1 millones a la mejora y prevención de incendios en montes públicos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes, en la última sesión de 2025, varias contrataciones y encargos relacionados con la mejora, conservación y protección de montes públicos de la región, con una inversión global que supera los 3,18 millones de euros.

Montes públicos

El Ejecutivo regional ha autorizado la contratación, mediante licitación pública en cuatro lotes, de las obras de mejora en montes de utilidad pública de las provincias de Badajoz y Cáceres, gestionados por la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, con un presupuesto de 1,63 millones de euros.

Según ha indicado la Junta, el objetivo de estas actuaciones es adaptar los montes al cambio climático y contribuir a su mitigación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la captura de carbono y promoviendo una gestión eficiente de los recursos naturales.

Tratamientos selvícolas

En la provincia de Badajoz se han previsto tratamientos selvícolas para aumentar la naturalidad y biodiversidad en montes de la sección forestal de Badajoz norte-La Siberia, concretamente en los montes Los Golondrinos, en Talarrubias; Navecilla y Pandero y Valdecabezas, en Garbayuela; y Baldíos diseminados, en Casas de Don Pedro. También se han incluido actuaciones de gestión sostenible en el Paraje de las Navas, en Herrera del Duque.

En la provincia de Cáceres, los trabajos se han enmarcado en los planes técnicos de ordenación de la Dehesa Boyal de Talayuela, la Dehesa Boyal de Jaraíz de la Vera (lote Lancha Cabrera), la Umbría del Helechoso, en Madrigal de la Vera, y los montes Ambrihuela y Montero y Coto Villanueva de la Vera, en Villanueva de la Vera.

Prevención de incendios

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de actuaciones para la prevención de daños ocasionados por incendios forestales en montes públicos, también mediante licitación en cuatro lotes, con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Estas actuaciones han estado cofinanciadas en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un 3,72 % por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en un 21,28% por la Comunidad Autónoma.

El objetivo es reforzar la adaptación al cambio climático, promover el desarrollo sostenible y mejorar la gestión de recursos como el agua, el suelo y el aire, además de contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad y conservar los hábitats y paisajes.

Vías forestales y puntos de agua

Los trabajos han incluido tratamientos selvícolas y la creación de infraestructuras lineales de prevención en el monte Campo de Valencia, en Valencia del Mombuey, así como actuaciones preventivas en varios montes de la Zona de Alto Riesgo de la comarca de La Vera y el valle del Tiétar. En estas zonas se han previsto mejoras de vías forestales, puntos de agua y otras infraestructuras de apoyo a la lucha contra incendios.

En la Siberia extremeña se han programado labores de conservación de infraestructuras preventivas, mientras que en el monte Peña Negra, en Piornal, se han autorizado obras de conservación y mejora de vías forestales.

Incendio de Jarilla

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo de asistencia técnica a la empresa pública Tragsatec para la coordinación de seguridad y salud de las actuaciones hidrológico-forestales de emergencia en la zona afectada por el incendio forestal iniciado el 12 de agosto de 2025 en Jarilla.

El encargo incluye tareas como la aplicación de los principios generales de prevención, la aprobación del plan de seguridad y salud, el control del desarrollo de los trabajos y la adopción de medidas para restringir el acceso a las obras únicamente al personal autorizado.

Estas actuaciones se han previsto durante un periodo de seis meses y cuentan con un presupuesto de 31.389 euros.