Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cáceres pierde poblaciónLa vivienda en ExtremaduraCierre de AlmarazEl viejo 'Licen'Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 30 de diciembre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas.

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 30 de diciembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 30 de diciembre

Lonja 30 de diciembre

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents