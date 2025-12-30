Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Hervás

Un hombre de 83 años ha muerto en la madrugada de este martes tras declararse un incendio en su vivienda, situada en la localidad cacereña de Hervás, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El aviso del fuego se recibió a las 00.33 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Hervás, una patrulla de la Guardia Civil y bomberos del parque de Cáceres.

A pesar de la intervención de los recursos activados, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. El Instituto de Medicina Legal se ha hecho cargo del cuerpo para la realización de las diligencias correspondientes.

Diciembre, un mal mes

Durante el mes de diciembre, los incendios en viviendas han vuelto a poner de relieve el riesgo asociado al uso de sistemas de calefacción y aparatos eléctricos en Extremadura, especialmente en las semanas de mayor bajada de temperaturas.

Los servicios de emergencia han intervenido en varios fuegos registrados en domicilios de distintas localidades de la región, algunos de ellos con personas en el interior en el momento del siniestro. En la mayoría de los casos, los incidentes se han saldado con daños materiales y atención sanitaria leve.

De hecho, algunos de los más graves se vivieron en Cáceres, el 17 de diciembre, en la calle Jesús Asunción, que afectó a cinco personas, una de ellas, la más grave, una mujer que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras. O en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el pasado 22 de diciembre, que se quemó una vivienda y dos personas sufrieron inhalación de humo.

Desde el Centro 112 de Extremadura y los servicios de extinción se ha insistido durante estas fechas en la importancia de extremar las precauciones en el uso de estufas, braseros, chimeneas y sistemas eléctricos, así como en mantener una correcta ventilación y revisar las instalaciones para prevenir este tipo de sucesos, más frecuentes en invierno.