Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El ministro portugués preside el acto.

El ministro portugués preside el acto. / Jornal Alto Alentejo

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El ministro portugués de Cohesión Territorial preside el desbloqueo definitivo del puente de Cedillo y pide que concluya la "discriminación" hacia los pueblos de interior

Manuel Castro Almeida estuvo este lunes en Nisa en el acto de consignación de las obras del viaducto, que podría estar concluido en 2026

Extremadura será una de las regiones más envejecidas de Europa en 2050

La edad media de la población extremeña subirá ocho años en el próximo cuarto de siglo y superará los 55nCinco de las siete comunidades europeas que rebasarán esa edad media serán españolas

"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres

El temor a las sanciones y al control por cámaras eclipsa el debate ambiental entre parte de la ciudadanía

Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Hervás

El fuego se ha declarado de madrugada y los servicios de emergencia no han podido salvar la vida del ocupante del inmueble

La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año

A título póstumo, la ceremonia de entrega tendrá lugar en enero, en Toledo

