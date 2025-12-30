Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Manuel Castro Almeida estuvo este lunes en Nisa en el acto de consignación de las obras del viaducto, que podría estar concluido en 2026

La edad media de la población extremeña subirá ocho años en el próximo cuarto de siglo y superará los 55nCinco de las siete comunidades europeas que rebasarán esa edad media serán españolas

El temor a las sanciones y al control por cámaras eclipsa el debate ambiental entre parte de la ciudadanía

El fuego se ha declarado de madrugada y los servicios de emergencia no han podido salvar la vida del ocupante del inmueble

A título póstumo, la ceremonia de entrega tendrá lugar en enero, en Toledo