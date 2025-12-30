Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El ministro portugués de Cohesión Territorial preside el desbloqueo definitivo del puente de Cedillo y pide que concluya la "discriminación" hacia los pueblos de interior
Manuel Castro Almeida estuvo este lunes en Nisa en el acto de consignación de las obras del viaducto, que podría estar concluido en 2026
Extremadura será una de las regiones más envejecidas de Europa en 2050
La edad media de la población extremeña subirá ocho años en el próximo cuarto de siglo y superará los 55nCinco de las siete comunidades europeas que rebasarán esa edad media serán españolas
"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
El temor a las sanciones y al control por cámaras eclipsa el debate ambiental entre parte de la ciudadanía
Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Hervás
El fuego se ha declarado de madrugada y los servicios de emergencia no han podido salvar la vida del ocupante del inmueble
La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
A título póstumo, la ceremonia de entrega tendrá lugar en enero, en Toledo
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
- Los funcionarios de la Junta de Extremadura tienen un nuevo portal del empleado
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto
- El ruido del ocio nocturno dispara las quejas de los extremeños en Navidad: 'La policía está, pero no actúa