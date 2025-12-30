Prevención ante temporales: i-DE refuerza en Extremadura su preparación a emergencias meteorológicas

i-DE, la distribuidora de Iberdrola, ha llevado a cabo en la región oeste (Extremadura y Castilla y León) su simulacro anual de emergencia, diseñado para evaluar la respuesta ante un escenario meteorológico adverso con fuertes vientos que provocan incidencias en líneas aéreas de la comunidad. El ejercicio ha permitido comprobar la eficacia de los protocolos y la coordinación de más de 100 personas entre personal propio y contratas, asegurando una actuación rápida y eficiente en caso de activación real del Plan de Emergencia.

Durante el simulacro se ha monitorizado el tiempo de reacción y la respuesta de cada unidad implicada, con el objetivo de automatizar procesos y mejorar la operativa en situaciones reales. Además, se han verificado sistemas críticos como teléfonos satélite y se han incorporado propuestas para optimizar el plan de actuación. El despliegue contempló equipos de campo, vehículos especiales y grupos electrógenos, simulando las medidas necesarias para agilizar la reposición del servicio y garantizar la seguridad y coordinación del personal.

Cabe recordar que i-DE gestiona en Extremadura más de 10.600 km de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 km de líneas de alta y muy alta tensión.