21D: Cambiar todo para que todo siga casi igual

Unas elecciones después, el panorama político, a efectos prácticos, poco ha cambiado. En lo fundamental, el gobierno regional, el PP repetirá al frente del ejecutivo, seguirá necesitando de Vox. La diferencia, el cambio, es que valdrá con su abstención en votaciones tan decisivas como la investidura o la aprobación de los presupuestos. Pero, a cambio, Vox ha sido el más beneficiado del cambio que intentó propiciar María Guardiola con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. A más diputados, más poder de presión para la ultraderecha.

Las elecciones autonómicas han sido la noticia de diciembre y, sin contar el fuego, del 2025. El PP ganó las elecciones. Fue una victoria «incontestable», como la definieron los populares en la noche electoral. Pero se han quedado muy lejos de la mayoría absoluta, el único resultado que sí hubiese justificado la convocatoria anticipada. El principal logro de las elecciones autonómicas para el PP es que tiene más diputados que la suma de los dos partidos de la izquierda. Pero seguirá necesitando de Vox.

El gran derrotado del 21D ha sido el PSOE y su líder regional en estos comicios, Miguel Ángel Gallardo. Todo estaba en su contra: los casos de corrupción, el acoso y además un candidato encausado..., lo han pagado caro en las urnas.

Al Príncipe de Salina este adelanto le habría salido casi igual.

Portadas destacadas

Portada 1 / Diciembre 2025 Portada 1 / Diciembre 2025

Guardiola ganó las elecciones, pero el más beneficiado del adelanto electoral fue Vox, que duplicó sus diputados, y el gran derrotado, el PSOE, que perdió hasta diez representantes en la Asamblea. El PP tendrá más diputados que la suma de los dos partidos de izquierdas, pero mantiene su dependencia de Vox, necesitará su abstención para aprobar normas fundamentales con el presupuesto.

Portada 2 / Diciembre 2025 Portada 2 / Diciembre 2025

Robe Iniesta falleció el 10 de diciembre, un icono de la música que había nacido 63 años antes en Plasencia. El comunicado que lanzaron amigos y familiares resume lo que ha supuesto su figura: «despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones». En Extremoduro y en solitario, el placentino marcó una época en el panorama musical español.

El mes se inició con un asunto que se ha repetido durante todo el año: Almaraz. El Consejo de Seguridad Nuclear confirmó que estudiará la prórroga de la vida útil de la central.