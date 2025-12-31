La ampliación del hospital de Cáceres tiene cura

Es cierto que las obras públicas se retrasan. Tal vez en Japón no, aunque en España es algo habitual. Los plazos que se dan son tan reales como los unicornios. No es que la administración no sepa, que los constructores abusen de las bajas y de los reformados o que la legislación sea muy garantista y alargue el proceso (pese a ello no se evitan los casos de corrupción en las contrataciones públicas), pero lo cierto es que una cosa es lo que pone en los pliegos sobre plazos de ejecución y otra muy distinta es cuando el trabajo termine.

En Extremadura hay muy pocas obras que hayan pasando por tantos inconvenientes como el hospital Universitario de Cáceres y su ampliación, con un proceso judicial que mantuvo parados los trabajos durante años. Este mes de mayo se anunció por la Junta de Extremadura, en el debate del estado de la región, la inversión de 220 millones para la segunda fase del hospital Universitario. Unos meses después, en noviembre, se veía un resultado se ese anuncio con la adjudicación de las obras en noviembre a una unión temporal de empresas formada por Gevora y Sacyr con un gasto de 188 millones.

Del debate salió otra realidad, esta más política que material, que ha tenido reflejo en lo ocurrido meses después: el alejamiento entre el Gobierno de los populares en la región y los grupos del PSOE y Vox.

Fue uno de los anuncios más destacados del debate sobre el estado de la región que se celebró en junio. Se garantizaba la financiación suficiente para la terminación del Hospital Universitario de Cáceres con la ejecución de su segunda fase. Este anuncio se trasladó a la adjudicación de los trabajos en noviembre a una Ute formada por Gevora y Sacyr. En otros asuntos, hubo dos hechos funestos en Extremadura, uno de ellos arrojó a cientos de manifestantes a la calle en demanda de la transformación de la N-430 en autovía después de que solo unos días antes un matrimonio falleciese en un accidente de tráfico en esta vía. El otro incidente fue doble, en pleno junio hubo que lamentar dos muertes en incendios, uno ocurrió en Olivenza con el fallecimiento de una niña, el otro en Mérida con la muerte una mujer de 58 años.

Toda ciudad que se precie necesita que su equipo de fútbol esté en una categoría acorde a su potencial. El fútbol, guste más o menos, arrastra a cientos de aficionados. Tras muchos años deambulando por categorías impropias, el 31 de mayo (en la portada de El Periódico el 1 de junio), el Cacereño daba una alegría a los aficionados con su victoria contundente ante el Estepona (5-2) y lograba el ascenso Primera Federación. No es la categoría de plata del fútbol patrio, en la que el conjunto verde jugó en la década de los cincuenta del siglo XX, pero es el escalón anterior. El ascenso fue mérito de los jugadores, del entrenador Julio Cobos y de una directiva encabezada por Carlos Ordóñez.

Se dice del Barça que es más que un club; pero para cualquier aficionado, el equipo de su ciudad es también más que un club, es un sentimiento que va más allá del deporte, por eso el orgullo por el ascenso.