Las tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2025 (Ilham en Don Benito, María en Aldeanueva del Camino y Verónica en La Codosera) marcan el año más negro de la violencia de género en Extremadura desde que se cuenta con registros (las muertes se contabilizan desde 2003 y suman 16 desde entonces).

Verónica, que cuando murió tenía 46 años, cerró esta triste lista en octubre, falleció atropellada por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43 años. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la vivienda de ambos, en la zona conocida como la Quinta del Café de la localidad pacense. El trágico suceso causó una profunda conmoción en la población, donde vecinos y familiares describieron a la pareja como «normal» y «de toda la vida del pueblo».

A Ilham, que entonces tenía 34 años, la hallaron muerta en Don Benito, era agosto. El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la calle Canalejas, en una nave. Su pareja fue detenido y admitió ser el autor de su muerte. La custodia de los cuatro hijos pasó a la Junta de Extremadura.

María, de 38 años, perdió la vida en mayo en Aldeanueva del Camino a manos de quien había sido su pareja desde que eran jóvenes. Por eso el dolor fue doble en este municipio de la provincia de Cáceres de apenas 700 habitantes cuando sus vecinos asistieron a su funeral.

Verónica, de 46 años, se unió el 15 de octubre a María e Ilham en la triste lista de mujeres fallecidas en 2025 en Extremadura a manos de sus parejas. Murió atropellada en el municipio pacense de La Codosera. Desde que se tienen registros, ha sido el año más negro con tres muertes por violencia de género. Cuando casi octubre estaba llegando a su fin, María Guardiola disolvió la Asamblea de Extremadura y convocó elecciones para el 21 de diciembre.

La mañana del domingo 5 de octubre, Extremadura se sobresaltó con la noticia de la muerte del expresidente autonómico, Guillermo Fernández Vara. La voz serena de Extremadura falleció a los 66 años de cáncer. Vara fue uno de los grandes protagonistas de la política regional en los últimos treinta años. Entró como consejero en el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y fue el presidente de la Junta en dos periodos, de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023. Su muerte se produjo solo unos días después de la de Pablo Guerrero, cantautor extremeño de la libertad y uno de los protagonistas de la transición, quien falleció en Madrid a los 78 años.