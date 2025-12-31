Un apagón que dejó a oscuras a todo un país

Fue, sin género de dudas, una de las noticias que mayor impacto provocó este año que se despide. Un apagón masivo en toda la geografía nacional dejó a oscuras durante horas a millones de hogares y negocios durante el 28 de abril. La incidencia a gran escala, insólita y sin precedente previo, causó miles de contratiempos y provocó inquietud en la población. En el caso de Extremadura, como en el resto de comunidades, inhabilitó redes de comunicación durante prácticamente todo el día y dejó panorámicas como grandes hileras de vehículos en gasolineras o de ciudadanos en supermercados ante la incertidumbre de si el suministro se reactivaría en las siguientes horas. Por su parte, el gobierno regional declaró el nivel 3 de alerta, es decir, una fase que implica que sea el Gobierno central el que asuma la gestión de la crisis.

A raíz del suceso que mantuvo en vilo a toda España, se abrió una investigación para esclarecer las causas y se apuntó a que la incidencia pudo tener origen en el eje Suroeste. Más tarde, concretó Transición Ecológica que se produjo en Granada, Badajoz y Sevilla y se descartó que fuera un ciberataque, y, por último, se apuntó a la provincia de Badajoz como origen.

Arrancó abril con el servicio que conectaba Badajoz con Canarias a través de avión. Una de las citas que ocupó varias portadas en la prensa regional fue la celebración de Jato, feria organizada por la diputación que promociona las bondades de los pueblos de Cáceres y que este año se consolidó como fecha con una afluencia multitudinaria. Durante unos días, las tradiciones y las fiestas representativas coparon las calles, de hecho, un desfile masivo con festejos, algunos de ellos con título de interés nacional, tomó el centro de la ciudad para alegría de los cacereños. El mes se cerró con el gran apagón. La noticia del año a nivel nacional, algo propio de una película sobre catástrofes, que también pasó en España. El mismo día, ese 28 de abril para no olvidar, el juzgado anunció el procesamiento de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

Abril fue este 2025 un mes dedicado a la espiritualidad. Principalmente, porque se celebró la Semana Santa a mediados de mes. De nuevo, la lluvia volvió a convertirse en protagonista e impidió que algunas cofradías pudiera salir a la calle a procesionar con sus pasos, no obstante, dejó tregua al menos el Miércoles Santo y el Domingo de Resurreción, que ofreció una panorámica de lleno absoluto en multitud de puntos de Extremadura, algunos de ellos, como Cáceres, con el título de fiesta de interés internacional.

En esa misma línea, abril dejó otra portada histórica, la del fallecimiento del papa Francisco a los 88 años. La muerte del Pontífice causó una conmoción mundial por su gran popularidad y congregó a miles de personas en el Vaticano para despedirse durante varios días.