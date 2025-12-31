Crímenes machistas
Los asesinatos de María, Ilham y Verónica convierten a Extremadura en la quinta comunidad con más víctimas por violencia de género en 2025
La región suma ya 16 asesinatos por violencia machista desde que hay registros
Extremadura es la quinta comunidad autónoma con más mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, según datos del Ministerio de Igualdad, que lo convierten en el peor año de la violencia machista en la región desde que existen registros. Los asesinatos de María en Aldeanueva del Camino, Ilham en Don Benito y Verónica en La Codosera marcan el año más negro de Extremadura. Cabe recordar que los datos se contabilizan desde 2003 y suman 16 asesinatos desde entonces.
María
María Varela, de 38 años, fue la primera mujer víctima de violencia de género que perdió la vida este año. Ocurrió en mayo en Aldeanueva del Camino a manos de quien había sido su pareja desde que eran jóvenes, Javier Gil, de 39 años. El acusado, presuntamente, mató a su pareja tras acuchillarla. Posteriormente, la arrojó por el balcón o cayó en un intento de huida. Al hacerlo, también se autolesionó y se habría arrojado por el mismo balcón, posteriormente, según la línea de investigación. Era madre de un hijo.
El acusado fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde fue intervenido de heridas en el abdomen. Cuando recibió el alta médica, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia lo envió a prisión preventiva, antes de que inhibiera la causa a favor del juzgado cacereño. La defensa del acusado, de SM Abogados Penalistas, en declaraciones para este diario en agosto confirmó que todavía no había fecha para el juicio.
Ilham
A Ilham, que entonces tenía 34 años, la hallaron muerta en Don Benito en agosto. El cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la calle Canalejas, en una nave. Su pareja fue detenido y admitió ser el autor de su muerte. Cinco días antes, el propio asesino había alertado de la desaparición de la víctima, según pudo conocer este diario. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Don Benito, con competencia en violencia sobre la mujer, decretó el 6 de agosto la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido.
Tanto Ilham como su pareja nacieron en Marruecos pero llevaban "bastante tiempo" afincados en la localidad y aparentemente hacían vida normal, aunque la víctima, según fuentes cercanas, no estaba excesivamente integrada en la comunidad islámica. Era madre de cuatro hijos, uno de ellos de tan solo tres años, y no tenía más familia en España. La custodia de los cuatro hijos pasó a la Junta de Extremadura.
Verónica
Verónica fue atropellada en octubre por el coche que conducía su pareja, un hombre de 43 años. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la vivienda de ambos, en la zona conocida como la Quinta del Café de la localidad pacense.
Se produjo en torno a las once de la noche, tras una disputa familiar en la que el conductor habría intentado alcanzar al cuñado de la mujer. Durante la maniobra, acabó arrollando a la víctima de 46 años. Posteriormente, el hombre abandonó el lugar de inmediato y fue detenido poco después en el cruce de La Codosera con la carretera de Alburquerque. Mariano García Moreno, tío de la víctima, aseguró en declaraciones a este diario que el autor del crimen "la atropelló dos veces, primero hacia adelante y luego marcha atrás. Luego él se fue, salió disparado".
Vecinos del municipio aseguran que la pareja mantenía discusiones frecuentes. Una residente de la misma calle afirma que la mujer “le tenía miedo” y que el detenido ya había mostrado previamente comportamientos agresivos.
La cara más vulnerable
Estos hechos han dejado cinco menores huérfanos en la comunidad. Dos de las tres mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos doce meses en la región tenían hijos en común que se han quedado sin sus madres, asesinadas a manos de sus padres, y también sin estos por los hechos cometidos. Pero además, a finales de noviembre, se contabilizaban 91 menores extremeños en riesgo por violencia de género, integrados en el sistema VioGén, porque el maltrato que sufren sus madres por parte de sus parejas (en muchos casos los padres de los menores) podrían extenderse a todo el ámbito familiar.
