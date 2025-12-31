Cáceres se queda huérfana de su mecenas

Febrero se inició con una noticia triste para Cáceres, el día 3 falleció la galerista Helga de Alvear. Con su muerte, Cáceres se quedó huérfana de una persona fundamental en su desarrollo cultural. «Tras una vida definida por su pasión por el arte contemporáneo, la galerista, coleccionista y filántropa, figura clave para el desarrollo del arte contemporáneo y principal impulsora del Museo que lleva su nombre en Cáceres, ha fallecido hoy en Madrid a la edad de 88 años, dejando tras de sí un legado que permanecerá para la posteridad», arrancaba el comunicado emitido ese día por la fundación que lleva su nombre.

Helga de Alvear llevaba un tiempo convaleciente. En septiembre había mantenido un encuentro con sus amigos José Polo y Toño Pérez (propietarios del restaurante Atrio y piezas fundamentales en la decisión de la galerista por decantarse por Cáceres), posteriormente padeció una neumonía, que se le complicó.

«Fue una líder visionaria que tuvo un impacto indeleble en los artistas con los que trabajó, en los equipos de su Museo y su galería», así glosó su figura Sandra Guimarães, directora del Museo. El romance entre Cáceres y la galerista se inició en 2006, cuando se constituyó la Fundación Helga de Alvear, en 2010 se inauguró el Centro de Artes Visuales y en 2021 el Museo Helga de Alvear.

Fue una de los peores noticias para Cáceres en 2025. La galerista Helga de Alvear fallecía el 3 de febrero. Una parte del desarrollo cultural y turístico que ha tenido la ciudad en los últimos años se debe a su decisión de depositar su colección en Cáceres, obras que han puesto a la ciudad en el mapa del arte contemporáneo. Si la muerte de Helga de Alvear fue la cruz, la cara para la ciudad en este mes fue el anuncio de la buena marcha de las obras del centro de investigación para el almacenamiento de energía, espacio que también pone a la ciudad en otro mapa, el de la investigación para dar una solución a uno de los problemas energéticos más graves: su almacenamiento. En febrero, el 11, se informó de las obras del centro, en cuya ubicación provisional ya trabajaban ese mes científicos y técnicos de veinte nacionalidades.

En febrero continuó siendo noticia el debate sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz. En el Congreso de los diputados se adoptó el acuerdo de prolongar la vida útil. Pero un día después desde el Gobierno se aseguraba que se mantendría el apagón nuclear. A final de ese mes se adelantaba por parte de las eléctricas su disposición a negociar un nuevo calendario que retrasase el cierre de Almaraz. Mientras que este debate se producía, una de las noticias de ese mes fue que Extremadura se consolidaba como generadora de energía, con un 12% de la electricidad total que se produce en España, la segunda del país, solo por detrás de Cataluña.