Cataluña sí une a todos los partidos en Extremadura

Si Cataluña no existiese, habría que inventarla porque pocas cosas han unido tanto en las últimas décadas a la clase política extremeña como esta comunidad autónoma, para los de aquí, o nación, para los de allí. El último acto se vivió en julio, cuando todos los partidos políticos de la región expresaron su rechazo al pacto fiscal entre el Gobierno y Cataluña, incluso el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, criticó a su ‘jefe’, Pedro Sánchez. Este rechazo extremeño tuvo su continuidad con la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de una declaración institucional contra el pacto, calificándolo de «vergüenza» por atentar contra los principios de «igualdad» territorial. El rechazo político tuvo su respaldo en el empresariado de Extremadura, que pidió a sus representantes en las instituciones regionales «altura de miras» para contar con una sola voz frente «a la locura» del cupo catalán.

El pacto fiscal acaparó el debate político en Extremadura en julio, cuando se produjo el principio de acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat. Sin embargo, el año se cerrará sin que haya un pacto definitivo que concrete la financiación singular de Cataluña, con desencuentros entre el ejecutivo de Sánchez y sus ‘socios’ catalanes. Este asunto seguirá acaparando la actualidad política en 2026 y, al menos por una vez, pondrá de acuerdo a todos en la región para oponerse.

Con el anuncio de la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional, el Gobierno regional anticipó en julio su rechazo al pacto para la financiación singular de Cataluña, con un principio de acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat que se presentó en julio y que hizo que la clase política extremeña saltase en su contra con declaración institucional incluida y con una cumbre entre los gobiernos de Extremadura y Galicia, que se celebró unos días después, y que tuvo en la oposición al cupo catalán su principal asunto de debate.

El mes se había iniciado con un auto del TSJEx que tumbó por «fraude de ley» el aforamiento del líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que un mes antes había tomado posesión de su cargo de diputado en la Asamblea de Extremadura, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

El Periódico Extremadura entregó la noche del 9 de julio los Premios Empresario Extremeño del Año, que en 2025 llegaron a su trigésima edición, unos galardones pioneros que en tres décadas «han sido reflejo del talento autóctono y partícipes de la transformación que vive Extremadura», como detalló Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, que ofreció el discurso de apertura. Ismael Villalobos, fundador de La Casa de las Carcasas, recibió el máximo galardón de la empresa extremeña. También se reconoció a María Cremades (Directiva del Año), Belpa (Iniciativa Empresarial), Exverdsal (Premio Pyme), Copreca (Trayectoria), Señorío de Montanera (Promoción de Extremadura), Patricia Luna (Joven Promesa), la Asociación Española contra el Cáncer en Extremadura y Antonio Huertas