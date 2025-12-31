De David Azagra a David Sánchez

La jueza Beatriz Biedma, uno de los personajes de 2025 en Extremadura, abrió el 22 de mayo juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y otro gran protagonista de este año que acaba, y también lo abrió contra el hasta entonces presidente de la Diputación de Badajoz y después candidato del PSOE a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Se les encausó, junto a otros investigados, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación al músico de una plaza de alta dirección en la institución provincial. Unos días después de conocerse el auto, Gallardo tomaba posesión de su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, fue a finales de mayo, y hacía efectiva su renuncia a la presidencia de la diputación. Solo un mes después, el TSJEx tumbaba el aforamiento de líder regional socialista. La jueza Biedma cerró la instrucción del caso David Sánchez en noviembre, enviando el procedimiento a la Audiencia Provincial de Badajoz, un juicio que se celebrará en mayo y junio de 2026 con seis sesiones: el 28 y 29 de mayo y el 1, 2, 3 y 4 de junio.

El caso ‘David Azagra’, nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno, ha sido el principal proceso judicial que se ha desarrollado este año en la región y que tendrá su continuidad en 2026.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz dictó el jueves 22 de mayo el auto por el que se abría juicio oral contra David Azagra, nombre artístico del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. En su resolución, la jueza veía indicios de un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias. También encausaba al entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas. En otros hechos destacados en mayo, se produjeron dos sucesos graves, en el primero un joven murió por arma blanca en el parque del Perú de Cáceres, en el segundo, que acaeció solo unos días después, una mujer de 38 años fue víctima de su pareja en Aldeanueva del Camino. Fue apuñalada y arrojada desde un balcón. La víctima no había presentado nunca una denuncia contra su agresor.

Si la cruz en abril fue la muerte de Francisco, la cara en mayo fue la elección el día 8 de León XIV, el segundo pontífice consecutivo que venía de tierras americanas. La fumata salió blanca ese día y se anunció la elección del norteamericano Robert Prevost como nuevo Papa, un designado que era uno de los cardenales de la máxima confianza del Papa Francisco y que vivió durante dos décadas en Perú. En los primeros días de ese mes de mayo se produjo el peor accidente en las carreteras extremeñas en todo 2025, un siniestro de tráfico se llevó la vida de cuatro personas, todas de la misma familia, en un incidente que se produjo el 2 de mayo en las inmediaciones de Plasencia.