La defensa de Almaraz echa a los extremeños a la calle

El Campo Arañuelo fue protagonista el 18 de enero de una masiva manifestación de extremeños que se echaron a la calle en defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Aunque quedaban dos años para el cierre del primero de los dos reactores, la sociedad extremeña se empezó a movilizar con esta protesta, que fue un preámbulo de lo que se repetiría durante todo el año: la defensa de una parte mayoritaria de la sociedad extremeña de prolongar la vida útil de la central.

Entre los manifestantes de ese día había preocupación por la pérdida de empleo: «¿Dónde van a ir tantos obreros?», se preguntaba Manoli Cerezo. La central ha dado de comer a su familia, su marido ha trabajado allí durante casi cuatro décadas. A sus 72 y 78 años, Juana y Casimiro tampoco faltaron a la cita. Él trabajó siempre en Almaraz y aseguraba ese día que la central es «la vida» de la comarca. «La poca industria que tenemos nos la van a quitar», sentenciaba Juana. Las voces de Manoli, Juana y Casimiro fueron solo una muestra de las de muchos que ese día participaron en la manifestación en las inmediaciones de la central. Han pasado casi doce meses de esa protesta y aún no hay una decisión sobre la prórroga.

Fue el acto principal de enero, la fotografía y la imagen de una región que demanda la continuidad de la central nuclear de Almaraz, motor económico de la comarca de Campo Arañuelo con Navalmoral de la Mata en su epicentro. Fue un mes en el que también se anunció que la comunidad autónoma albergará dos campus de centros de datos, uno en Valdecaballeros y otro en Navalmoral de la Mata con la participación de la Junta de Extremadura y de la empresa Merlin-Edged. En cuanto a otros grandes proyectos empresariales, en este mes se conoció que las proyecciones sobre la apertura de una mina de litio en Cáceres se retrasaban, además, a final de mes, la empresa promotora de esta iniciativa anunciaba que renunciaba a las ayudas ante la imposibilidad de cumplir los plazos marcados del PERTE.

La segunda semana de enero fue la de la celebración de la vista en los juzgados de instrucción de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez. En la primera sesión, los testigos precisaron que la plaza que convocó la Diputación de Badajoz y con la que se hizo Sánchez no era necesaria. En su comparecencia ante la jueza, el hermano del presidente negó cualquier irregularidad y desvinculó la creación de la plaza de coordinador de conservatorios de sus contactos familiares. La celebración del juicio coincidió en enero con el proceso de primarias en las filas socialistas que volvió a llevar a Miguel Ángel Gallardo, también encausado en el proceso de David Sánchez, a la secretaría general de los socialistas extremeños, ganó en la votación de los militantes a la otra candidata, la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez.