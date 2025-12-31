El fuego de Jarilla: mucho más que un incendio

Parecía un incendio más, era el 12 de agosto y unos días antes, en el ecuador entre julio y agosto, ya había ardido Las Hurdes. Ahora tocaba el Ambroz. Pero el fuego que se inició en Jarilla no fue un incendio más. Todo se desbordó según iban pasando los días porque el del Ambroz no era el único foco con virulencia, había otros incidentes en casi todos los puntos cardinales de la comunidad que pusieron en evidencia que no había medios suficientes para atender tantos focos. En circunstancias normales, los equipos de extinción consiguen frenar las llamas. Pero esta vez estaba cantado que no iba a ser así porque comunidades colindantes estaban peor que Extremadura, no podía haber trasvase de ayuda. El resultado:el fuego que se inició en Jarilla puso en jaque durante más de una semana a poblaciones de las comarcas del Ambroz y del Jerte con desalojos de localidades y confinamientos. Lo único bueno de todo el terrible daño que causaron las llamas fue que no hubo que lamentar víctimas en Extremadura. El peor de los escenarios, siendo la situación muy mala, afortunadamente no se dio.

El incendio que se inició en el municipio de Jarilla fue el más grave ocurrido en la comunidad de Extremadura en décadas, se quemaron 17.300 hectáreas (es como si se juntasen 2.422 campos de fútbol). Puso al límite todos los medios de Extremadura para la extinción de incendios, se contó, aunque no con intensidad en los primeros días, con recursos de otras comunidades y países. Fue un verano en el que se empezó a hablar de megaincendios o incendios de sexta generación porque lo ocurrido en Extremadura, pese a su extrema gravedad, fue menos malo que lo que pasó en Galicia y en Castilla-León. Fue un agosto para olvidar, lo que es de esperar es que no se olviden las lecciones que dejó el fuego en agosto.

Portadas destacadas

Portada 2 / Agosto Portada 2 / Agosto

Portada 1 / Agosto Portada 1 / Agosto

"Eres muy persistente", me espetó sonriendo. Pero no es que sea muy insistente, aunque a veces sí, lo que pasaba es que no le entendía, por eso repetía una y otra vez la misma pregunta. Era la primera vez que entrevistaba a José María Saponi y a ese encuentro, del que han pasado tantos años que lo recuerdo en blanco y negro, siguieron otros muchos. Saponi fue alcalde de Cáceres durante 12 años, podían haber sido 20 si no es por los pactos. Era un persona cercana, campechana, del Cáceres de toda la vida, su lema más afortunado. Saponi falleció el 14 de agosto de 2025, con él se fue el Cáceres de antes, la ciudad en la que todo el mundo se conocía y en la que un paseo de Cánovas a la plaza se hacía eterno, ese era el Cáceres catovi, término creado por Antonio Sánchez Buenadicha, que nos dejó un maldito fin de semana de enero de 2025, con su marcha seguro que el cielo es ahora un lugar mucho mejor.