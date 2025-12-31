La Junta casi pierde el autobús

Fue el asunto que más portadas acaparó en septiembre. Por una vez no fue un inicio de curso con la reiterada noticia sobre el descenso en el número de alumnos, esta vez el protagonismo vino sobre ruedas o, mejor, por la falta de ellas, las de los autobuses del transporte escolar. El partido entre administración y empresas lo abrió la declaración de desiertos de concursos para 242 rutas escolares. La primera parte del choque la dio forma las reuniones entre Junta y compañías y una licitación ‘in extremis’. A mitad del encuentro el curso iba a empezar y no había medio de locomoción para 6.000 alumnos. La segunda parte del tira y afloja se inició con clases on line para cientos de escolares que no podían acudir a clase y la situación se complicó aún más con protestas convocadas por los progenitores. Al final, en el tiempo añadido y con unos días con el curso ya iniciado, llego el acuerdo entre la Consejería de Educación y los empresarios.

La administración autonómica retiró las medidas judiciales que había anunciado contra las compañías de transporte y se abrió a negociar las demandas planteadas por los profesionales del sector, que se harían extensivas a todos los contratos incluidos en el acuerdo marco y con cambios en los pliegos para la adjudicación de las rutas. Fue la semana más complicada en años en el inicio del curso escolar.

Hasta ocho portadas de las treinta del mes de septiembre fueron para la problemática surgida por la falta de transporte para cinco mil alumnos al inicio del curso. Fue una noticia que por su trascendencia ganó en protagonismo a la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de que David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo tenían que ir a juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias y a la polémica entre Gobierno y Junta por la condonación de la deuda. En sucesos, septiembre fue un mes trágico por la muerte de un joven nicaragüense en una pelea multitudinaria que se produjo en Cáceres, en la céntrica avenida de Virgen de Guadalupe, y por el fallecimiento de una joven en Badajoz, los bomberos localizaron su cuerpo, con heridas de arma blanca, en el incendio de su casa, hubo dos detenidos, padre e hijo.

La Diputación Provincial de Cáceres y la región de la Beira Baixa portuguesa firmaron al inicio de septiembre un acuerdo por el que se daba forma a una eurorregion de medio millón de habitantes en defensa de la demanda del Corredor Atlántico ante la Unión Europea, fue un pacto (firmado por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Comunidade Intermunicipal de la Beira Baixa, Joao Manuel Ventura) para la mejora del tránsito ferroviario y la comunicación viaria por Monfortinho. El acuerdo se selló en el municipio luso de Serta con el fin de impulsar el desarrollo económico, social y territorial de Cáceres y la Beira Baixa.