La mañana más triste que Badajoz vivió en 2025

Parecía un lunes normal, el inicio de otra semana más en la que iba a volver desde Badajoz a Cáceres. Al abrir el móvil para ver las noticias, el impacto fue fuerte. Al principio no lo podía creer, todo era tan excesivo, tenía todos los elementos de una noticia que uno creía que en una ciudad como Badajoz nunca se podría producir. Se lo comenté enseguida a Maica, fue lo primero de lo que hablé con ella cuando bajé a desayunar: «Ha ocurrido algo gravísimo en Badajoz, han matado a una educadora y hay tres menores detenidos», le dije. Apenas comí en el desayuno, me dediqué más a hablar de la transcendencia y del alcance de lo que había ocurrido unas horas antes en un piso tutelado de la ciudad. Siempre parloteaba más que ella, es ese defecto mío de gustarme demasiado oírme y no escuchar a los demás. Esa mañana estaba centrado en el suceso, era la peor noticia en el inicio de una semana que ya no iba a ser normal.

Belén Cortés, educadora social de 35 años, había muerto la noche anterior y el juzgado había ordenando el internamiento cautelar de dos chicos, de 14 y 15 años, y de una chica, de 16, que habían pasado su primera noche en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nessi, se les imputaban los delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial, según se encabezaba en el inicio de una noticia que uno nunca querría leer.

Es la noticia más trágica que ocurrió en la región durante 2025. La educadora Belén Cortés fue asesinada y se internó a tres menores como presuntos culpables de lo ocurrido (la sentencia se conoció este diciembre. Los dos menores acusados tendrán que cumplir seis años de internamiento como autores materiales de asesinato. La otra menor, de 17 años, fue condenada a cinco años como cómplice). Pero no fue el único suceso trágico que ocurrió durante un mes de marzo que fue demasiado lluvioso. Cuando ya llegaba a su final, una niña de dos años y una mujer de 25 resultaron heridas en un tiroteo en Plasencia. Fue una reyerta entre dos clanes en San Lázaro. La menor, que había ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Badajoz tras recibir un disparo en la cabeza, falleció el último día de un marzo demasiado negro.

La Unión Europea dio a conocer el 25 de marzo los proyectos estratégicos seleccionados, entre ellos tres de Extremadura, dos en Cáceres y uno en Badajoz. Con esta elección, estos proyectos verán agilizados tanto los trámites administrativos como las facilidades para su financiación. Los proyectos extremeños seleccionados son La Parrilla, en Almoharín, de la británica W Resources, que ya había culminado los trámites necesarios para la reapertura de la mina de wolframio. En Cañaveral la UE seleccionó la mina de litio Las Navas, de Litihium Iberia. El tercer proyecto incluido en la primera selección como estratégico por parte de Europa fue el de Aguablanca, en Badajoz. Phi4Tech , tras adquirir la filial de Sacyr Valoriza Minería, preveía, a través de Lithium Iberia, la reapertura de una mina de interior de níquel en la antigua explotación de cobre en Monesterio (Badajoz).