Precacaución

La niebla provoca visibilidad reducida en varios tramos de las carreteras extremeñas

La comarca pacense de Vegas del Guadiana ha arrancado la última jornada de 2025 con un aviso amarillo por densa niebla

La niebla condiciona la circulación en las primeras horas del presente miércoles en diversos tramos importantes de las carreteras de Extremadura, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz.

En concreto, esta meteorología adversa afecta a la A-5 en el tramo comprendido entre los kilómetros 250 y 407, esto es, en la localidad cacereña de Trujillo y la ciudad de Badajoz.

De hecho, la comarca pacense de Vegas del Guadiana ha arrancado la última jornada de 2025 con un aviso amarillo por densa niebla que permanecerá vigente hasta las 11,00 horas de este miércoles.

Por su parte, en la provincia de Cáceres la visibilidad es reducida entre los kilómetros 0,0 y 62 de la EX-A1, esto es, entre las localidades de Navalmoral de la Mata y Galisteo; así como en la A-5 entre el punto kilométrico 55 y el 220, es decir, entre la localidad toledana de La Torre de Esteban Hambrán y Jaraicejo en Cáceres.

