El sobrecoste general del taxi en Nochevieja se nota poco en Cáceres y Badajoz: estos son los precios

Extremadura destaca como una de las comunidades donde más económico es pedir un taxi en Nochevieja, según los resultados de un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que analiza las tarifas de 54 localidades españolas. En una noche en la que miles de personas necesitan desplazarse a otros lugares para celebrar la entrada del año nuevo, Cáceres ofrece servicios de taxis con recargos adicionales que no llegan a 3 euros y Badajoz no aplica ninguna tarifa especial este 31 de diciembre.

Cáceres tiene el tercer suplemento más barato

Los taxis cacereños aplican un suplemento de 1,25 euros desde las 15.00 horas, siendo la tercera cifra más baja de las veinte ciudades que mencionan expresamente esta noche como fecha sujeta a un suplemento adicional. Los precios más altos se dan en Madrid (6,7 €), Lérida (5,63 €), Palma de Mallorca (4,75 €), Murcia (4 €) y Barcelona (3,5 €), seguidos de ciudades como Jaén o Alicante, que también llegan a los 3 euros.

Este suplemento se añadiría al servicio de nocturnidad establecido en 1,69 euros, por lo que, independientemente del trayecto que se vaya a realizar, habría un recargo adicional de 2,94 euros. Los expertos de la OCU explican que el suplemento moderado mantiene el coste del taxi en niveles contenidos durante una de las noches con mayor demanda de transporte del año, lo que sitúa a Cáceres entre las capitales con un impacto más reducido para el bolsillo de los usuarios.

Cabe recordar que son 80 los taxis que operan actualmente en la capital cacereña tras la incorporación en diciembre de cinco vehículos adaptados para movilidad reducida que funcionan como auto-taxis sin autorización VT, es decir, que solo prestan servicio dentro del casco urbano de la localidad y no en sus pedanías. Sin embargo, en noches así el número de taxis disponibles tiende a disminuir.

Badajoz funciona con la tarifa mínima nocturna

Por otro lado, el estudio señala que Badajoz funciona con el servicio mínimo nocturno (de 22:00 a 7:00 horas), fijado en 5,40 euros desde 2022, cuando el alza de carburantes y la inflación obligó a aumentar unas tarifas que llevaban nueve años congeladas.

De esta forma, el taxi pacense no establece un suplemento adicional en Nochevieja ni aplica una tarifa nocturna distinta a la de los días laborables, a diferencia de 15 ciudades españolas, que modifican el recargo como motivo del día festivo.

Desde el servicio de Radio Taxi Badajoz se dispone del 100% de la flota hasta el 6 de enero, teniendo más vehículos disponibles en las calles para atender la gran demanda del servicio en estos días, informa el Ayuntamiento de Badajoz. Además, se recomienda la reserva anterior a las 20:00 horas tanto de manera telefónica como desde la aplicación gratuita Move by Taxi.

Desde la organización de consumidores subrayan que, pese a los recargos, el taxi sigue siendo en la mayoría de los casos una opción más económica que los vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber o Cabify, cuyos precios son libres y pueden incrementarse de forma muy significativa en función de la demanda, especialmente durante la Nochevieja.