Valdecañas: construir donde no se debe

Si un espacio se protege por sus valores ambientales, en el caso que nos ocupa por la presencia de aves, te tienes que atener a las reglas que la propia administración se marca, hacer algo distinto es estupidez o algo mucho peor. Pese a que en su día el territorio se protegió, se permitió construir en la isla de Valdecañas y tenía que pasar lo que te decía el sentido común: el Tribunal Constitucional tumbó todos los intentos de mantener lo edificado, su última resolución se conoció el 19 de noviembre al rechazar el recurso de casación que quedaba pendiente. Hay que derribar, otra cosa es el tremendo coste que tendrá para las arcas extremeñas.

No se puede edificar si la ordenación del territorio que la propia administración ha fijado lo impide. Las trampas se pagan (bueno, más bien las pagamos los contribuyentes). Si se quiere desarrollar un centro de ocio y un complejo residencial que ayudará el desarrollo de la zona, el camino, sin atajo, es declasificar la protección del suelo, con los informes que acrediten que el valor que se pretendía proteger ya no existe. Solo entonces, una vez justificada la retirada de la protección, se construye. Nadie está en contra del desarrollo, sino de la incoherencia.

Por tercera vez, el pleno del Tribunal Constitucional desestimó un recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2022 que ordena la demolición de todo lo construido en la isla del embalse de Valdecañas al haberse edificado en un espacio que está protegido por estar dentro de una zona de especial protección de aves. Es el último capítulo de un serial que lleva años siendo actualidad en la región, no solo por el error, ratificado en las resoluciones judiciales, de dejar edificar donde no se debía, sino por el tremendo coste que tendrá para el erario público la demolición del residencial.

Una buena noticia que se produjo en noviembre fue que la filial española de Diamond Foundry confirmó su proyecto en Trujillo con la construcción de chips, una inversión de 2.350 millones y una previsión de 2.100 empleos.

Lo que solo unos meses antes parecía muy difícil se tornó en algo posible, al menos para estudiarse. El presidente del Gobierno, en una entrevista que concedió en noviembre a un medio de información nacional, se mostró dispuesto a valorar la propuesta que han presentado las eléctricas para la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz. La decisión estaba en diciembre en manos del Consejo de Seguridad Nuclear que a mediados de este mes solicitó a Iberdrola, Endesa y Naturgy información extra sobre la ampliación de Almaraz.

En el mes de noviembre también se produjo la presentación del presupuesto de la Diputación de Cáceres por un importe de 227 millones de euros, una cifra récord con un objetivo fundamental: ayudar en el mantenimiento de los ayuntamientos de las poblaciones de la provincia.