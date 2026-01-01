Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas

El calendario laboral de este año recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman dos festivos locales fijados por cada ayuntamiento, hasta un total de 14 días festivos.

En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Los festivos autonómicos por parte de Extremadura serán el 2 de abril, Jueves Santo, y el 8 de septiembre, Día de Extremadura. También se declararán días inhábiles los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre, al caer el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y de la Constitución Española (6 de diciembre) en domingo.

El 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo también en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León,, Comunidad de Madrid y Navarra. Asimismo, el 7 de diciembre (día siguiente a la Constitución) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico (Día de las Islas Baleares).

Fines de semana largos

Los extremeños podrán disfrutar de seis puentes o fines de semana largos:

De jueves a domingo: 2, 3, 4 y 5 de abril (Semana Santa)

De viernes a domingo: 1, 2 y 3 de mayo (Fiesta del Trabajo)

De sábado a lunes: 10, 11 y 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

De sábado a lunes: 31, 1 y 2 de noviembre (Todos los Santos)

De sábado a martes: 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Constitución Española y Día de la Inmaculada Concepción)

De viernes a domingo: 25, 26 y 27 de diciembre (Navidad)

Según la legislación al respecto, las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable