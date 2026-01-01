Calendario laboral
Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
9 de 12 festivos nacionales se celebran de forma conjunta en toda España, sumando dos locales fijados por cada comunidad
El calendario laboral de este año recoge un total de 12 días festivos, de los que 9 se celebrarán de forma conjunta en toda España. A estos 12 días se suman dos festivos locales fijados por cada ayuntamiento, hasta un total de 14 días festivos.
En concreto, en 2026 serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre ( Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Los festivos autonómicos por parte de Extremadura serán el 2 de abril, Jueves Santo, y el 8 de septiembre, Día de Extremadura. También se declararán días inhábiles los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre, al caer el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y de la Constitución Española (6 de diciembre) en domingo.
El 2 de noviembre (día siguiente a Todos los Santos) será festivo también en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla y León,, Comunidad de Madrid y Navarra. Asimismo, el 7 de diciembre (día siguiente a la Constitución) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, Baleares trasladará al lunes 2 de marzo su festivo autonómico (Día de las Islas Baleares).
Fines de semana largos
Los extremeños podrán disfrutar de seis puentes o fines de semana largos:
- De jueves a domingo: 2, 3, 4 y 5 de abril (Semana Santa)
- De viernes a domingo: 1, 2 y 3 de mayo (Fiesta del Trabajo)
- De sábado a lunes: 10, 11 y 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- De sábado a lunes: 31, 1 y 2 de noviembre (Todos los Santos)
- De sábado a martes: 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Constitución Española y Día de la Inmaculada Concepción)
- De viernes a domingo: 25, 26 y 27 de diciembre (Navidad)
Según la legislación al respecto, las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable
