Quintana niega acusaciones de acoso laboral difundidas por una militante socialista
El delegado del Gobierno en Extremadura rechaza “rotundamente” las denuncias publicadas en redes sociales y atribuidas por algunos medios a una concejal del PSOE
Efe / Europa Press
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha negado este jueves las acusaciones por presunto acoso laboral que una militante del PSOE ha difundido en redes sociales y que han sido recogidas por algunos medios de comunicación.
Quintana ha rechazado estas afirmaciones a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que ha asegurado que las acusaciones son falsas. “Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso”, ha señalado el delegado del Gobierno.
Denuncia interna
Según han informado medios como El Mundo y ABC, Quintana, que además es presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado a través de los canales internos del partido.
De acuerdo con estas informaciones, una concejala socialista de Extremadura ha presentado una denuncia interna en la que le acusa de acoso y amenazas. Siempre según el relato recogido por estos medios, la denunciante sostiene que Quintana habría influido para que Gallardo ordenara su salida como trabajadora del partido.
Por el momento, el PSOE no ha informado públicamente sobre la apertura de ningún expediente ni sobre el contenido concreto de las denuncias mencionadas.
