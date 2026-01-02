Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros

El año 2026 traerá una ‘nueva’ rebaja fiscal para los extremeños, que por primera vez podrán aplicar en su declaración de la renta todas las bonificaciones al IRPF que se incluyeron en la Ley 1/2025, la última bajada de impuestos que el PP pactó con Vox. A diferencia de lo que ocurrió el año anterior, no se introducen cambios en la tarifa autonómica del tributo, pero se apuesta por ampliar el catálogo de deducciones como herramienta para intervenir en el mercado de la vivienda, combatir la despoblación, reforzar el tejido cultural, atraer nuevos residentes y ayudar a los enfermos de ELA.

Según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estas medidas tendrán un impacto de cinco millones de euros sobre las arcas autonómicas, con ahorros que pueden alcanzar los 2.000 euros por contribuyente.

El texto entró en vigor el pasado mes de abril, de forma que estas medidas se podrán aplicar por primera vez en la declaración de la renta de 2025, correspondiente a la campaña que arrancará en la primavera de 2026. Todas las bonificaciones se aprobaron con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que implica que tendrán efecto sobre toda la renta anual.

Despoblación: IRPF al 50%

Una de las principales novedades en materia fiscal (y no solo de esta ley, sino de la legislatura), es la creación de la deducción autonómica para nuevos residentes, que permite a los contribuyentes que trasladen su residencia habitual a Extremadura durante al menos tres años ver reducida un 50% la cuota autonómica del IRPF.

El principal objetivo es luchar contra la despoblación y en el caso de que se trate de menores de 36 años, el porcentaje se eleva hasta el 75%. La Junta no estima impacto económico, pero aclara que siempre será positivo en tanto en cuanto que siempre supondrá la llegada de nuevos residentes que ahora no tributan en Extremadura.

Alquileres: hasta 1.200 €

Otra novedad importante es la creación de una deducción autonómica para propietarios que alquilen viviendas vacías para destinarlas a uso habitual. La deducción puede alcanzar hasta los 1.200 euros por contribuyente, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la norma: que el inmueble haya estado vacío al menos durante un año antes del contrato, que se alquile como mínimo durante tres y que el propietario no tenga más de tres viviendas en propiedad.

En el decreto ley inicial la Junta planteó una rebaja del 30% sobre el rendimiento neto reducido obtenido por el arrendamiento, con un máximo de 1.200 euros. Pero esa norma no fue convalidada en la Asamblea y después, tras la retirada de los presupuestos de 2025 y en el marco de la negociación posterior con Vox, la bonificación se elevó hasta el 100%, aunque manteniendo el tope en 1.200 euros.

La medida busca movilizar vivienda desocupada hacia el mercado del alquiler, especialmente en un contexto de tensión de precios y escasez de oferta en determinadas zonas. El impacto total de la deducción se estimó en 1,35 millones de euros, pero al pasar la bonificación al 100%, se eleva hasta los 4,5.

Rehabilitación rural: 1.356 €

En materia de vivienda la nueva ley también incorpora una deducción específica por inversiones en la rehabilitación de inmuebles situados en zonas rurales que se destinen al alquiler, al menos, hasta cinco años después de la finalización de la obra. El objetivo es incentivar la recuperación del parque residencial en municipios de menos de 3.000 habitantes.

El propietario se puede deducir hasta un 15% de la inversión realizada, con un tope de 180.000 euros y 9.040 euros de límite anual, lo que implica una deducción máxima de 1.356 euros por año. La medida va destinada a particulares (en ningún caso empresas o inmobiliarias) y es necesario que se acometa una rehabilitación ‘real’, es decir, que la reforma vaya más allá de simples mejoras estéticas para la vivienda.

Patrocinio cultural: 500 €

Otra de las novedades fiscales para 2026 es la deducción por donaciones a entidades culturales, artísticas o para el patrocinio de deportistas. Esta bonificación permite a los contribuyentes con residencia habitual en Extremadura descontar en su declaración del IRPF el 20% de las cantidades donadas durante el año a entidades culturales con domicilio fiscal en la región o al patrocinio de deportistas extremeños, siempre que desarrollen su actividad en ámbitos como las artes escénicas, el cine, la música, las artes plásticas, la edición cultural, el patrimonio histórico, el folclore o la artesanía.

La deducción se aplica sobre la cuota íntegra autonómica y tiene un límite máximo de 500 euros anuales por contribuyente, lo que equivale a donaciones de hasta 2.500 euros. Para poder aplicarla, las donaciones deben ser puras, simples e irrevocables, formalizarse por escrito y quedar debidamente acreditadas. No dan derecho a deducción las aportaciones realizadas a entidades en las que el donante o sus familiares directos tengan una participación significativa, ni el patrocinio de deportistas con vínculo familiar. Además, las entidades beneficiarias están obligadas a comunicar a la Junta de Extremadura las donaciones recibidas, lo que permitirá su comprobación en la campaña de la renta.

Enfermos de ELA: 2.000 €

En 2026 se podrán aplicar dos nuevas deducciones específicas en el IRPF autonómico vinculadas a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Por un lado, los contribuyentes que hayan incluido en su base imponible una ayuda o subvención concedida por la Junta podrán deducirse en la cuota íntegra el importe resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a esa cuantía, de forma que la ayuda quede fiscalmente neutralizada.

Por otro, la norma establece una deducción directa de 2.000 euros en la cuota íntegra autonómica para las personas diagnosticadas con ELA, que también podrán aplicar sus cónyuges o parejas de hecho convivientes y los ascendientes o descendientes que den derecho al mínimo familiar. En caso de que varios contribuyentes tengan derecho a la deducción por el mismo afectado, el importe se repartirá por igual