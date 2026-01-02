Extremadura blinda la protección de Cáparra, uno de sus grandes tesoros romanos

La Junta de Extremadura ha iniciado el procedimiento para reforzar la protección de la ciudad romana de Cáparra, uno de los enclaves arqueológicos más emblemáticos de la provincia de Cáceres, que será declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Zona Arqueológica. Esta nueva catalogación incluirá, además del núcleo urbano de Cáparra, todo su territorio histórico asociado: el templo del collado de Peñas Labradas y la villa romana de La Granjuela, en los términos municipales de Oliva de Plasencia, Guijo de Granadilla, Jarilla y Casas del Monte.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la resolución por la que la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha incoado el expediente. La nueva denominación oficial de este enclave será 'Ciudad romana de Cáparra y su territorio: templo del collado de Peñas Labradas y villa romana de La Granjuela', una fórmula que según recoge el documento, se ajusta mejor a la naturaleza arqueológica del enclave y a su dimensión territorial.

FOTOGALERÍA | El arco, las termas, la domus, el anfiteatro… Cáparra recupera su esencia romana /

Desde 1931

Con fecha de 4 de junio de 1931, la Gaceta de Madrid publicó el decreto del Gobierno Provisional de la II República por el que se declaraban el arco, las ruinas y el puente romano de Cáparra como Monumento Histórico-Artístico, perteneciente al Tesoro Artístico Nacional. Así, en la actualidad estos elementos figuran inscritos de manera individual en el Registro de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.

Con la catalogación de zona arqueológica, la Junta busca unificar y reclasificar los bienes patrimoniales ya protegidos desde 1931 bajo una única figura jurídica que refleje la concepción integral de la ciudad romana de Cáparra y su territorio. El objetivo es garantizar una protección coherente del conjunto, tanto de los restos visibles como de los elementos arqueológicos conservados en el subsuelo.

Vía de la Plata

El expediente destaca el valor excepcional de Cáparra, uno de los yacimientos romanos más relevantes de la provincia de Cáceres y singular por su arco tetrapylon, una construcción monumental única en Hispania. La ciudad tuvo su origen como mansio de la Vía de la Plata y desarrolló un modelo de urbanismo romano estrechamente ligado a esta calzada, que vertebró su crecimiento y la organización de su territorio.

Además del núcleo urbano de Cáparra, el ámbito protegido incorporará la villa romana de La Granjuela, situada en el cruce de la carretera N-630 con Casas del Monte, donde se conserva un mausoleo funerario de planta octogonal vinculado a la expansión del cristianismo en los siglos finales del Imperio.

También el templo del collado de Peñas Labradas, en Jarilla, relacionado con antiguos cultos indígenas y emplazado a más de mil metros de altitud. Ambos, destaca la Junta, "permiten comprender la concepción de un espacio romanizado de gran interés".

Información pública

"Se trata de un bien paradigmático del patrimonio histórico y arqueológico de la provincia de Cáceres, que debe conservarse y protegerse para su legado a las generaciones futuras", indica la consejería.

La resolución establece la apertura de un periodo de información pública de un mes, durante el cual el expediente podrá ser consultado en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, en Mérida, para formular alegaciones. Asimismo, la incoación del BIC será notificada a los ayuntamientos afectados y al Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, donde quedará inscrita de forma provisional.