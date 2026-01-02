Extremadura
La Junta destina 2,2 millones a subvencionar la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo
La Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Sepad, convoca subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de respaldar proyectos de estimulación cognitiva y apoyo familiar
La Junta de Extremadura destinará 2.240.496 euros para subvencionar la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2026, ayudas dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la Resolución por la que se convocan estas subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Sepad.
Se establecen cuatro modalidades, una para proyectos de estimulación cognitiva definidos en el Pidex; otra para proyectos de Servicio de Centro de Día; una tercera modalidad dirigida a proyectos de apoyo y formación a las familias de personas con deterioro cognitivo; y otra para proyectos de sensibilización comunitaria, así como de actualización y formación para profesionales.
Las entidades interesadas tienen un plazo de diez días para presentar las solicitudes. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en el DOE de este viernes, día 2 de enero, informa en nota de prensa la Junta.
