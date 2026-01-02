Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anuario 2025IRPFEl autobús en CáceresQuintanaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una imagen de archivo

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en una imagen de archivo / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros

En la próxima campaña de la Renta se activan exenciones para incentivar el mercado de alquiler, combatir la despoblación, reforzar el tejido cultural y atraer nuevos residentes con un impacto total de 5 millones

Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: muere un hombre de 53 años en Ceclavín

Un hombre de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono

Más transporte público para una Cáceres cohesionada: reclaman horarios de autobús más amplios en barrios y pedanías

El colectivo celebrará mañana sábado, 3 de enero, la I Convivencia Vecinal de Cáceres, en el Pabellón de Moctezuma, para activar las reivindicaciones

Tecnología pionera en Extremadura: robots que entienden el mundo

De promesa lejana y casi cinematográfica, la robótica ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta habitual en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. En este escenario, el grupo de investigación de la Escuela Politécnica de la UEx, Robolab, trabaja en robots inteligentes con perspectiva social que comprenden su entorno para interactuar, acompañar y estimular

Los 12 propósitos de la provincia de Cáceres para 2026

Con la llegada del año nuevo, es hora de hacer introspección y plantearse propósitos. La provincia de Cáceres deberá hacer énfasis en el problema de la despoblación, así como en el de mejorar infraestructuras y comunicaciones, proteger el patrimonio o garantizar una buena sanidad

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents