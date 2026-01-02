Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de enero

Actualidad
Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
En la próxima campaña de la Renta se activan exenciones para incentivar el mercado de alquiler, combatir la despoblación, reforzar el tejido cultural y atraer nuevos residentes con un impacto total de 5 millones
Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: muere un hombre de 53 años en Ceclavín
Un hombre de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono
Más transporte público para una Cáceres cohesionada: reclaman horarios de autobús más amplios en barrios y pedanías
El colectivo celebrará mañana sábado, 3 de enero, la I Convivencia Vecinal de Cáceres, en el Pabellón de Moctezuma, para activar las reivindicaciones
Tecnología pionera en Extremadura: robots que entienden el mundo
De promesa lejana y casi cinematográfica, la robótica ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta habitual en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. En este escenario, el grupo de investigación de la Escuela Politécnica de la UEx, Robolab, trabaja en robots inteligentes con perspectiva social que comprenden su entorno para interactuar, acompañar y estimular
Los 12 propósitos de la provincia de Cáceres para 2026
Con la llegada del año nuevo, es hora de hacer introspección y plantearse propósitos. La provincia de Cáceres deberá hacer énfasis en el problema de la despoblación, así como en el de mejorar infraestructuras y comunicaciones, proteger el patrimonio o garantizar una buena sanidad
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura, bajo cero: las cinco localidades más frías de la noche navideña
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
- Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año
- Dos de cada diez trabajadores extremeños verán prorrogado su salario hasta un nuevo real decreto
- Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas