Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

En la próxima campaña de la Renta se activan exenciones para incentivar el mercado de alquiler, combatir la despoblación, reforzar el tejido cultural y atraer nuevos residentes con un impacto total de 5 millones

Un hombre de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono

El colectivo celebrará mañana sábado, 3 de enero, la I Convivencia Vecinal de Cáceres, en el Pabellón de Moctezuma, para activar las reivindicaciones

De promesa lejana y casi cinematográfica, la robótica ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta habitual en numerosos ámbitos de la vida cotidiana. En este escenario, el grupo de investigación de la Escuela Politécnica de la UEx, Robolab, trabaja en robots inteligentes con perspectiva social que comprenden su entorno para interactuar, acompañar y estimular

Con la llegada del año nuevo, es hora de hacer introspección y plantearse propósitos. La provincia de Cáceres deberá hacer énfasis en el problema de la despoblación, así como en el de mejorar infraestructuras y comunicaciones, proteger el patrimonio o garantizar una buena sanidad