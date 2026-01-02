Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superan en Extremadura las 82.800 en noviembre, un 1% menos

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se ha situado en un total de 82.813 en noviembre, un 1% menos que en 2024.

De igual modo, el pasado mes de noviembre, se han alojado 40.598 viajeros en los establecimientos turísticos extrahoteleros, un 2,1% menos que en el mismo mes del año anterior.

El turismo rural ha disminuido interanualmente en viajeros un 4%, mientras que en pernoctaciones ha aumentado un 2% en este mes, ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura.

De los viajeros residentes en España la mayoría proceden de Extremadura (32,7%) y la estancia media se sitúa en 2,17 días, superior al año anterior.

El número de viajeros y las pernoctaciones registradas en cámpines en Extremadura han registrado una variación respecto al mismo mes de 2024 de -9% y -24,1%, respetivamente.

El 41,4 por ciento de los viajeros que residen en España tienen su comunidad de origen en Extremadura y la estancia media alcanza 1,96 días, cifra menor que en noviembre de 2024.

Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños se han incrementado el número de viajeros un 0,9% y las pernoctaciones un 2,2%, siendo Extremadura el principal origen de los viajeros residentes en España (26,7%). La estancia media ha subido un 1,6%o en este mes.

Finalmente, se han alojado en albergues 459 personas y se han registrado 601 pernoctaciones. La estancia media se ha situado en 1,31 días.

Datos nacionales

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han superado los 7 millones en noviembre, lo que supone un aumento del 3,6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Las pernoctaciones de residentes han descendido un -0,7 por ciento, mientras que las de no residentes han aumentado un 5,7%. Durante este mes la estancia media ha sido de 4,2 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España han aumentado un 7,9% el pasado mes de noviembre. Las de residentes se han incrementado un 5,9 por ciento y las de no residentes un 8,5%. La estancia media ha descendido un 2,3%, hasta 5,1 pernoctaciones por viajero, según el INE.

En noviembre se han ocupado el 34,7% de las plazas ofertadas, un 3,7% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana ha sido del 38,5%, un 4% más.

El 78,7 por ciento de las pernoctaciones las han realizado viajeros no residentes. Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con el 27,9% del total.

Por destinos, Canarias ha sido el preferido para alojarse apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un aumento del 5,5% respecto a noviembre de 2024. Canarias ha tenido la mayor ocupación, con el 85,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria ha sido el destino preferido, con más de 899.000 pernoctaciones. Lanzarote ha presentado el mayor grado de ocupación, del 89,5 por ciento. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones han sido San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

El camping crece

Las pernoctaciones en campings se han incrementado un 1,5% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes han descendido un 1,8%, mientras que las de no residentes han aumentado un 3,2%.

Durante noviembre se han ocupado el 41,7% de las parcelas ofertadas, un 1,5% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana ha sido del 42 por ciento, con un descenso del 4,2%. El 66,5% de las pernoctaciones las han realizado viajeros no residentes. Alemania ha sido el principal mercado emisor, con el 38,3 por ciento del total.

La Comunidad Valenciana ha sido el destino preferido en campings, con más de 630.000 pernoctaciones, y un aumento del 3,2% en tasa anual. La Comunidad Valenciana ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 60,1% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Blanca ha sido el destino preferido, con más de 329.000 pernoctaciones y ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 81,2 por ciento. Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Benidorm, Mazarrón y Vélez-Málaga.

Cae el turismo rural

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han disminuido un 8,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes han bajado un 5,4 por ciento y las de no residentes un 19 por ciento, según datos del INE.

Se han ocupado el 14,1 por ciento de las plazas, un 3,8 por ciento menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 30 por ciento, con aumento anual del 2,5 por ciento.

Castilla y León ha sido el destino preferido, con más de 111.000 pernoctaciones, un 18% menos que en noviembre de 2024. Canarias ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 38,8 por ciento.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con más de 34.000 pernoctaciones. Isla de Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 46,6 por ciento de las plazas ofertadas.

Caen los albergues

Las pernoctaciones en albergues han disminuido un 10,9% en noviembre. Las de residentes han bajado un 14,9% y las de no residentes un 7,4%, según datos del instituto estadístico español.

Se han ocupado el 22,1% de las plazas, un 6,8% menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 28,3%, con un aumento anual del 2,7%.

Comunidad de Madrid ha sido el destino preferido, con más de 102.000 pernoctaciones y ha alcanzado la mayor ocupación, con el 57,3% de las plazas ofertadas.

Por lo que se refiere a los precios el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha subido un 1,1% en noviembre respecto al mismo mes de 2024, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 2,1% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 7,1%.