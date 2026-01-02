El PSOE de Extremadura recurrirá a los tribunales por las "falsas" acusaciones de acoso laboral a Quintana

El PSOE de Extremadura recurrirá a los tribunales por el presunto caso de acoso laboral que ha denunciado una concejala de Logrosán contra José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura y presidente de la gestora que dirige el partido tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. "Las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento", ha afirmado el PSOE.

En un comunicado remitido este viernes, el Partido Socialista ha anunciado "el inicio de acciones legales contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión". "El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación", ha asegurado.

Denuncia interna

La denuncia ha sido presentada en el canal interno del PSOE por la concejala socialista de la localidad cacereña de Logrosán Mar Costa Carmona, por un presunto acoso laboral. La edil sostiene que Quintana habría ejercido presiones hace más de un año para que fuera despedida del puesto de trabajo que ocupaba en la sede regional del partido en Mérida, cuando Miguel Ángel Gallardo era secretario general del PSOE extremeño.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Costa Carmona ha defendido su decisión de denunciar los hechos a través de los mecanismos internos del partido y ha apelado a la necesidad de "poner límites" frente a lo que considera un abuso de poder dentro de la organización.

Javier Cintas

"Sin miedo"

"Nunca he tenido miedo a nadie por mucho poder que tuviera y siempre he intentado cuidar no hacer daño al partido que siento como mío después de militar tantos años en él", ha escrito. "Pero creo que no podemos permitir el abuso de poder dentro de la organización, mucho menos el acoso ya sea laboral, sexual, los bulos propagados para dañar la imagen personal, las injurias, etc.", ha continuado.

"Ahora tenemos un canal nuevo dentro del PSOE, no sé si será efectivo, pero hay que denunciar este tipo de artimañas y no dejar la organización en manos de personas que se sirven del poder para hacer tanto daño. Pongamos límites", ha reiterado.

Costa Carmona no hace referencia directa a Quintana en su publicación, pero según han informado medios como El Mundo y ABC, la denunciante sostiene que el delegado del Gobierno habría influido para que Gallardo ordenara su salida como trabajadora del partido.

Desmentido y respaldo del PSOE

El propio Quintana ha negado "rotundamente" estas acusaciones. "Ante lo publicado por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", señaló este jueves en su cuenta de X tras saltar la polémica.

Este viernes, el PSOE de Extremadura ha respaldado públicamente a Quintana y ha insistido en que no ha habido persecución laboral alguna, además de subrayar que la persona que ha realizado las acusaciones nunca ha dependido laboralmente del delegado del Gobierno. La formación ha considerado asimismo "llamativo" que la denuncia se haya dado a conocer ahora, cuando el despido al que se hace referencia tuvo lugar hace más de un año.

Ante la difusión de estas acusaciones, el partido ha confirmado que emprenderá acciones legales contra quienes lancen este tipo de afirmaciones y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su propagación, con el objetivo de defender su honorabilidad y la de sus dirigentes.

Crítica con la gestora

Mar Costa Carmona concurrió en las listas del PSOE de Logrosán a las elecciones municipales de mayo de 2023 como número dos, aunque los socialistas perdieron la alcaldía. Antes de denunciar el supuesto caso de acoso, en otra entrada en Facebook el pasado 30 de diciembre cuestionaba que la gestora que ahora preside Quintana pueda asumir "decisiones políticas de enorme trascendencia" para el PSOE.

En ese texto, compartido de otro militante, la edil defiende que, según los Estatutos Federales del partido, la dirección política entre congresos corresponde al Comité Regional, cuyos miembros mantienen su legitimidad hasta que un congreso los sustituya. Así, se recuerda que la función de una gestora es excepcional, transitoria y limitada a la administración ordinaria y a la organización del proceso congresual, y ha reclamado la convocatoria del Comité Regional para someter a debate y votación las decisiones estratégicas del partido, apelando a la democracia interna y al cumplimiento de las normas estatutarias.