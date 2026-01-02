Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas

Extremadura afronta este primer viernes de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la posibilidad de nieve en las cotas más altas de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La comunidad autónoma extremeña registra cielos nubosos o cubiertos en el norte, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas que, de forma local, puede llegar a ser persistentes. En el resto del territorio, los cielos se mantienen nubosos, con probabilidad de lluvias débiles y dispersas.

La cota de nieve

Uno de los elementos más destacados de la jornada es la cota de nieve, que se sitúa entre los 1.800 y 2.000 metros, lo que supone la posibilidad de nevadas en las zonas de mayor altitud del norte extremeño, especialmente en áreas de montaña.

Los vientos soplan del este y sureste, de carácter moderado, mientras que las temperaturas experimentan un ascenso moderado a notable. En la provincia de Badajoz, los termómetros se mueven entre los 9 y los 19 grados, mientras que en la de Cáceres entre los 9 y los 15 grados.