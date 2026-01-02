Previsión meteorológica
Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la cota de nieve entre los 1.800 y 2.000 metros en una jornada marcada por lluvias en el norte y un notable ascenso de las temperaturas
Extremadura afronta este primer viernes de 2026 una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la posibilidad de nieve en las cotas más altas de la región, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La comunidad autónoma extremeña registra cielos nubosos o cubiertos en el norte, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas que, de forma local, puede llegar a ser persistentes. En el resto del territorio, los cielos se mantienen nubosos, con probabilidad de lluvias débiles y dispersas.
La cota de nieve
Uno de los elementos más destacados de la jornada es la cota de nieve, que se sitúa entre los 1.800 y 2.000 metros, lo que supone la posibilidad de nevadas en las zonas de mayor altitud del norte extremeño, especialmente en áreas de montaña.
Los vientos soplan del este y sureste, de carácter moderado, mientras que las temperaturas experimentan un ascenso moderado a notable. En la provincia de Badajoz, los termómetros se mueven entre los 9 y los 19 grados, mientras que en la de Cáceres entre los 9 y los 15 grados.
