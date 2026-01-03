La borrasca Francis llega a Extremadura con lluvias persistentes, viento y aviso por inestabilidad

La borrasca Francis incide sobre Extremadura, que se plasma en un episodio de inestabilidad con lluvias generalizadas, viento y un cambio acusado de las condiciones meteorológicas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A pesar de que el vórtice de la borrasca no se sitúa sobre Extremadura, su influencia incide con precipitaciones persistentes, especialmente en el norte, y un ambiente inestable que se prolongará durante los próximos días. Esta situación meteorológica se acompaña de vientos del este y sureste, moderados, y de un aumento de la nubosidad en buena parte del territorio extremeño.

Las temperaturas

Sin embargo, el temporal coincide con un ascenso de moderado a notable de los termómetros, con valores que oscilan entre los 9 y los 19 grados en la provincia de Badajoz y entre los 9 y los 15 en la de Cáceres. No obstante, los modelos meteorológicos muestran que, después del paso de Francis, puede producirse una entrada de aire más frío, lo que favorecería un descenso térmico en los próximos días.

Nieve

La nieve también amenaza estos primeros días de 2026. De hecho, la Aemet sitúa la cota entre los 1.800 y 2.000 metros, por lo que se descartan nevadas en zonas habitadas de Extremadura, aunque sí se mantiene la posibilidad de nevisca en las áreas de mayor altitud del norte de la región, donde puede registrarse algún episodio puntual si se confirma el enfriamiento posterior.

La borrasca Francis

Según los meteorólogos, la borrasca Francis (la primera del año) es un sistema de bajas presiones atlántico nombrado por el servicio meteorológico portugués (IPMA) y previsto por la Aemet como uno de los episodios meteorológicos más significativos del inicio de 2026.

De hecho, Francis se caracteriza como una borrasca de gran impacto que dejará un temporal con lluvias intensas, vientos fuertes y nieve en varias zonas de la Península y Canarias.