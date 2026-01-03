Europa mira a Yuste: convocado el Premio Carlos V con 30.000 euros

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste convoca el XIX Premio Europeo Carlos V, dotado 30.000 euros. Su objetivo es premiar a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea, explica en un comunicado de prensa la Junta de Extremadura. La entrega del galardón se realizará en el Monasterio San Jerónimo de Yuste con motivo de la celebración del Día de Europa en 2026, en un acto presidido por Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, o por el miembro de la Familia Real en quien delegue.

Español o inglés

Las candidaturas pueden presentarse en español o inglés a propuesta de los premiados en anteriores ediciones; los miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste; las embajadas de España en cualquier lugar del mundo; representaciones diplomáticas en España de los países miembros de la Unión Europea, de los países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio; miembros del Espacio Económico Europeo, o de los países candidatos a la UE. También pueden presentar una propuesta las instituciones, entidades públicas, entidades culturales, científicas, universitarias o socioeconómicas, así como cualquier persona interesada nacional o residente de los países miembros de la UE; países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio, y miembros del Espacio Económico Europeo.

Personalidades relevantes

La candidatura premiada deberá comprometerse a asistir personalmente al acto de entrega y a participar en las actividades y actos organizados por la Fundación en los días anteriores y posteriores al de la ceremonia de entrega. El jurado estará compuesto por personalidades de destacada relevancia del mundo político, académico, científico, institucional, social y cultural de Extremadura, resto de España y Europa, entre los que se incluirán antiguos premiados y miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Las candidaturas se deberán formalizar mediante el envío del formulario oficial y documentación requerida publicado en la página web de la Fundación Yuste hasta el día 20 de febrero de 2026.