Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de la prevención ante la intoxicación por monóxido de carbono, un riesgo que causó la muerte de un matrimonio en Cáceres y de un hombre en Ceclavín

La retirada del yugo y las flechas del antiguo Edificio de los Sindicatos reabre el debate sobre qué símbolos franquistas siguen presentes

Actualmente se trabaja en el tramo Brazatortas-Guadalmez, el último pendiente de modernización en el trayecto de 121 kilómetros hasta Castuera

La prestación se abona de forma automática a los perceptores del Bono Social Eléctrico y el único requisito es disponer de cuenta bancaria informada