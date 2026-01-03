Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertes por monóxido de carbonoLa gripe en ExtremaduraVestigios franquistasAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche.

Humo sobre la base de La Carlota, en Caracas, tras escucharse detonaciones durante la noche. / AP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Explosiones en Venezuela, en directo: última hora y directo de la situación en el país

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Cáceres: tres muertos por monóxido de carbono en apenas un mes

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de la prevención ante la intoxicación por monóxido de carbono, un riesgo que causó la muerte de un matrimonio en Cáceres y de un hombre en Ceclavín

Cáceres, entre el pasado que se borra y el que resiste: los vestigios franquistas y de la guerra civil que aún perviven en la ciudad

La retirada del yugo y las flechas del antiguo Edificio de los Sindicatos reabre el debate sobre qué símbolos franquistas siguen presentes

Adif ultima las obras de renovación en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz

Actualmente se trabaja en el tramo Brazatortas-Guadalmez, el último pendiente de modernización en el trayecto de 121 kilómetros hasta Castuera

Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente

La prestación se abona de forma automática a los perceptores del Bono Social Eléctrico y el único requisito es disponer de cuenta bancaria informada

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
  2. Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
  3. Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
  4. Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
  5. Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores 'macrotramas' de fraude del IVA en hidrocarburos
  6. Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
  7. El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
  8. Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de enero

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superan en Extremadura las 82.800 en noviembre, un 1% menos

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superan en Extremadura las 82.800 en noviembre, un 1% menos

Casi 270.000 extremeños ya se han vacunado frente a la gripe, un 6% más

Casi 270.000 extremeños ya se han vacunado frente a la gripe, un 6% más

Adif ultima las obras de renovación en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz

Adif ultima las obras de renovación en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz

Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente

Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente

La Junta destina 2,2 millones a subvencionar la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo

La Junta destina 2,2 millones a subvencionar la realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo

Hacienda ha devuelto ya 215,5 millones de euros a 351.114 contribuyentes extremeños del IRPF

Hacienda ha devuelto ya 215,5 millones de euros a 351.114 contribuyentes extremeños del IRPF

Extremadura blinda la protección de Cáparra, uno de sus grandes tesoros romanos

Extremadura blinda la protección de Cáparra, uno de sus grandes tesoros romanos
Tracking Pixel Contents