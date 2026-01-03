Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Explosiones en Venezuela, en directo: última hora y directo de la situación en el país
El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país
Cáceres: tres muertos por monóxido de carbono en apenas un mes
Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de la prevención ante la intoxicación por monóxido de carbono, un riesgo que causó la muerte de un matrimonio en Cáceres y de un hombre en Ceclavín
Cáceres, entre el pasado que se borra y el que resiste: los vestigios franquistas y de la guerra civil que aún perviven en la ciudad
La retirada del yugo y las flechas del antiguo Edificio de los Sindicatos reabre el debate sobre qué símbolos franquistas siguen presentes
Adif ultima las obras de renovación en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz
Actualmente se trabaja en el tramo Brazatortas-Guadalmez, el último pendiente de modernización en el trayecto de 121 kilómetros hasta Castuera
Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
La prestación se abona de forma automática a los perceptores del Bono Social Eléctrico y el único requisito es disponer de cuenta bancaria informada
- La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- Extremadura participa en el desmantelamiento de una de las mayores 'macrotramas' de fraude del IVA en hidrocarburos
- Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos
- El AVE de Extremadura no tendrá que esperar a que se construya la estación de Toledo
- Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año