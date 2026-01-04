Del aula al mundo real: 'Acho Emprende' prepara a la nueva generación empresarial de Extremadura

En un aula de Primaria, un grupo de niños experimenta con bloques de LEGO para resolver un reto de ingeniería. En otra, varios alumnos graban un vídeo donde explican cómo mejorar su barrio. Más allá, un equipo debate cómo transformar un conflicto escolar en una oportunidad para todos. Puede sonar a ciencia ficción educativa, pero no lo es. Se trata de ‘Acho Emprende’, el proyecto que está cambiando la manera de enseñar y de aprender en Almendralejo y en toda la comarca de Tierra de Barros.

Lo que comenzó como una iniciativa valiente de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) se ha convertido en una auténtica revolución pedagógica. Una propuesta pionera en España que enseña a los niños, desde los primeros cursos de Primaria, a pensar como emprendedores: a imaginar, crear, comunicar, equivocarse, resolver y volver a intentarlo. Un modelo que ha demostrado tanto su eficacia que incluso fue reconocido como Mejor Proyecto Innovador en los Premios Leader de Extremadura, un sello que confirma su impacto y su proyección.

Hoy, ‘Acho Emprende’ ya cabalga por su sexta edición, más vivo que nunca y con un crecimiento que habla por sí solo. De los 300 alumnos que participaron en la primera convocatoria, se ha pasado a más de 400 escolares que este curso formarán parte del programa, procedentes de todos los centros educativos de Almendralejo, incluido el Colegio de Educación Especial San Marcos de Includes. En ediciones anteriores, el proyecto ha llegado a abarcar incluso colegios de toda la provincia de Badajoz.

Laboratorio de ideas en el aula

Acho Emprende no es un taller puntual, ni una actividad anecdótica. Se trata de un programa que transforma los centros educativos en auténticos «laboratorios de ideas, creatividad y cooperación». En ellos, los alumnos trabajan en retos reales que les obligan a replantearse su entorno y su manera de interactuar con él.

Los propios colegios son los encargados de seleccionar los desafíos que desean trabajar. Entre los más solicitados se encuentran propuestas tan diversas y estimulantes como: fotografía y vídeo, vistiendo al teatro, gestión de proyectos con LEGO, cine, gestionando conflictos en positivo, ciencia loca, versión arte, cambio climático y otros más. Cada actividad está dirigida por especialistas formados en innovación, comunicación, resolución de conflictos o creatividad. Junto con los docentes, guían a los niños en dinámicas que combinan juego, pensamiento crítico, y trabajo colaborativo.

Un proyecto alineado con la Agenda 2030

La razón del éxito de ‘Acho Emprende’ reside en su capacidad de adaptarse a las demandas de la sociedad actual. Vivimos en un mundo que exige habilidades que no siempre se contemplan en los currículos tradicionales: creatividad, comunicación, liderazgo, planificación, gestión de conflictos, eficiencia, accesibilidad o sostenibilidad. Todas ellas se encuentran en el ADN del programa.

Su diseño está alineado con múltiples planes y programas educativos locales, regionales y nacionales, y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo que le ha permitido contar con el respaldo constante de instituciones públicas y privadas.

Los alumnos reservan horas semanales para sumergirse en los retos del programa. En ese tiempo, desarrollan proyectos completos: desde la idea inicial, pasando por su planificación, hasta la presentación final ante compañeros y docentes. En cada fase aprenden a escuchar, a empatizar, a ser asertivos y a trabajar en equipo. Para Myriam Lázaro, presidenta de CEAL, el propósito de ‘Acho Emprende’ es claro: «Dotar a los niños de habilidades que les permitan comprender que en ellos está la capacidad de mejorar la sociedad que les rodea».

Lázaro insiste en que la iniciativa responde a una necesidad palpable tanto en las aulas como en las familias y en el tejido empresarial: formar jóvenes con pensamiento crítico, iniciativa, autonomía y una sólida base de competencias comunicativas y sociales. Habilidades todas ellas fundamentales para emprender, en un negocio o en la vida.

Metodología como imán

El proyecto vuelve a contar, una vez más, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Almendralejo. Para Saúl del Amo, concejal de Formación y Emprendimiento, iniciativas como esta complementan el trabajo municipal en la creación de una cultura emprendedora desde edades tempranas. Subraya, además, que su metodología «práctica y motivadora» resulta clave para atraer a los alumnos.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, destaca la importancia de que las instituciones apoyen programas que siembran el futuro: «Estos escolares podrán convertirse en los emprendedores que mañana impulsen sectores estratégicos de cualquier municipio de la provincia».

Las habilidades que desarrolla ‘Acho Emprende’ no se quedan solamente en el aula. Ya hay docentes que cuentan que sus alumnos debaten con mayor madurez, resuelven conflictos de forma creativa o presentan sus ideas en público con una desenvoltura impropia para su edad.

Ese es el verdadero éxito del programa: haber entendido que el espíritu emprendedor no nace en la universidad ni en los viveros de empresas, sino en la infancia, cuando un niño descubre que puede inventar, transformar, convencer, colaborar y crear aquello que sueña.