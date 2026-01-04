Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de enero

Actualidad
EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York
Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país
La red de recarga para coche eléctrico en Extremadura supera los 1.100 puntos, pero solo el 15% es rápida
Los de uso público suman 1.169 después de haberse incrementado más de un 40% en solo un año
Más muertes que nacimientos: el saldo vegetativo de Cáceres, otra vez negativo
La capital ha registrado 623 nacimientos frente a 831 fallecimientos y ha vuelto a presentar números negativos, una tendencia que se produce desde hace años y se extiende a casi toda la provincia
El Arco de la Estrella: cinco siglos de poder, arte y conflictos en la entrada monumental de Cáceres
Desde los juramentos de Isabel I y Fernando II en el siglo XV hasta la reforma arquitectónica impulsada en el siglo XVIII, el Arco de la Estrella concentró ceremonias políticas, manifestaciones artísticas de gran valor devocional, reformas urbanas
Tres muertes en Cáceres reabren la herida de la pobreza energética: cuando calentarse se convierte en un riesgo
El uso de braseros de picón y estufas antiguas, una solución forzada por el alto precio de la energía, ha vuelto a situar al monóxido de carbono como una amenaza silenciosa en hogares de la provincia
