Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

Los de uso público suman 1.169 después de haberse incrementado más de un 40% en solo un año

La capital ha registrado 623 nacimientos frente a 831 fallecimientos y ha vuelto a presentar números negativos, una tendencia que se produce desde hace años y se extiende a casi toda la provincia

Desde los juramentos de Isabel I y Fernando II en el siglo XV hasta la reforma arquitectónica impulsada en el siglo XVIII, el Arco de la Estrella concentró ceremonias políticas, manifestaciones artísticas de gran valor devocional, reformas urbanas

El uso de braseros de picón y estufas antiguas, una solución forzada por el alto precio de la energía, ha vuelto a situar al monóxido de carbono como una amenaza silenciosa en hogares de la provincia