Extremadura cierra 2025 con 64.370 parados, 5.737 menos que 2024, y 4.063 afiliados más a la Seguridad Social

Extremadura cerró el año 2025 con 64.370 parados registrados, 5.737 menos que 2024, lo que supone un descenso del 8,18 por ciento, y 419.254 afiliados a la Seguridad Social, que son 4.063 más que hace un año, pese al descenso en 1.483 del mes de diciembre.

En el mes de diciembre, la región también registra una disminución del número de desempleadas apuntadas en las Oficinas del Servicio Público Extremeño de Empleo (Sexpe), con una bajada de 443 personas, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el mercado laboral sumó 506.451 afiliados en 2025 cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 152.048 personas hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007.

El desempleo por provincias

Respecto a las provincias extremeñas, el desempleo disminuyó en términos anuales en 3.651 personas en Badajoz (-7,99 %) y en 2.086 en Cáceres (-8,54 %), con lo que cerraron 2025 con 42.307 y 22.333 personas desempleadas respectivamente.

En el mes de diciembre, el paro cayó en 483 personas en la provincia de Badajoz (-1,14%) y subió en 40 en la de Cáceres (0,18%).

El paro masculino se sitúo a final de 2025 en 23.377 frente a los 25.404 que había en el mismo mes de 2024, de los que 2.594 eran menores de 25 años, y el femenino en 40.993 frente a los 44.703 del año pasado, de ellas 2.655 menores de 25 año.

Por sectores, el paro se redujo sobre todo en Servicios, en 336 personas; Sin Empleo Anterior (171) y Agricultura (194), mientras que subió en 229 en Construcción y 29 en Industria.

En cuanto a la contratación, en diciembre se firmaron 28.322 contratos en Extremadura, 1.834 menos que en noviembre (-6,08%), que son 1.559 más en tasa interanual (5,83 %).

Del total de contratos, 7.262 fueron indefinidos, 2.025 menos que en 2024 y 21.060 temporales, 191 más.

Afiliación a la Seguridad Social

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Extremadura cerró el año 2025 con 419.254 afiliados, 4.063 más que al cierre de 2024, lo que supone una subida porcentual del 0,98 por ciento, pese a que diciembre cerró con 1.483 menos, una bajada del 0,35 por ciento.

Por provincias, la afiliación bajó en Badajoz en 26 cotizantes en comparativa mensual, aunque hay 2.359 más que hace un año, para 267.293 afiliados, mientras que en Cáceres la afiliación descendió en 1.456 respecto a noviembre, y cerró el año con 151.962 cotizantes, 1.704 más.

Del total de ocupados, 337.830 cotizaban al Régimen General y, de ellos, 45.571 pertenecían al Régimen Especial Agrario y 3.941 al del Hogar. Además, se contabilizaron 81.425 autónomos.