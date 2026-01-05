Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaGalería de CánovasAeropuerto en CáceresAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

Extremadura se prepara para un lunes invernal con bajada notable de temperaturas y aviso por nieve

La cota de nieve desciende hasta los 500 metros y no se descartan heladas y rachas muy fuertes de viento en el norte de la región

La bajada de temperaturas ha dejado un manto blanco en el campo extremeño.

La bajada de temperaturas ha dejado un manto blanco en el campo extremeño. / EP

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Extremadura afronta este lunes, 5 de enero, una jornada plenamente invernal, con cielos nubosos, descenso acusado de las temperaturas y la posibilidad de nieve en cotas relativamente bajas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la primera mitad del día, la región extremeña registra cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el este y más intensas en la zona de Gredos. A medida que avance el día el frío ganará protagonismo.

Cota de nieve

La Aemet advierte de la presencia de heladas débiles dispersas, con algunos episodios moderados, más generalizados en el norte montañoso. Uno de los datos más destacados es la bajada de la cota de nieve, situada inicialmente en los 900 metros y descendiendo hasta los 500, lo que ha incrementado la atención en las comarcas de mayor altitud.

Las temperaturas experimentan un descenso de moderado a notable. En la provincia de Badajoz, los termómetros se mueven entre los 3 y los 10 grados, mientras que en la de Cáceres oscilan entre 1 y 7 grados, con sensaciones térmicas más bajas por el viento.

Precisamente, el viento soplará del nordeste y del norte, de flojos a moderados, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Extremadura, lo que reforzará la sensación de frío y ha mantenido la vigilancia meteorológica durante toda la jornada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
  2. Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
  3. Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
  4. Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
  5. Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año
  6. Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  7. Las nuevas ITV privadas de Cáceres y Badajoz comenzarán a pasar revisiones en tres meses
  8. Jandrel Xavier, Irene y Sofía son los primeros bebés del año en Extremadura

Extremadura cierra 2025 con 64.370 parados, 5.737 menos que 2024, y 4.063 afiliados más a la Seguridad Social

Extremadura cierra 2025 con 64.370 parados, 5.737 menos que 2024, y 4.063 afiliados más a la Seguridad Social

Extremadura se prepara para un lunes invernal con bajada notable de temperaturas y aviso por nieve

Extremadura se prepara para un lunes invernal con bajada notable de temperaturas y aviso por nieve

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de enero

Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios

Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios

Una familia extremeña, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam

Una familia extremeña, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam

IA y sensores contra el fuego: el sistema pionero que ya se prueba en Extremadura

IA y sensores contra el fuego: el sistema pionero que ya se prueba en Extremadura

La homofobia, el racismo y la xenofobia centran los delitos de odio en Extremadura

La homofobia, el racismo y la xenofobia centran los delitos de odio en Extremadura

Extremadura recibirá 8,7 millones de euros para eficiencia energética y rehabilitación de edificios del sector terciario

Tracking Pixel Contents