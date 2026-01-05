Sin llamada 15 días después del 21D: el PSOE reprocha a Guardiola la falta de contacto institucional

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha criticado que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, anunciara la noche electoral del pasado 21 de diciembre que se pondría en contacto con el resto de fuerzas políticas, algo que, según ha señalado, "a 5 de enero de 2026 no ha ocurrido con el PSOE".

Álvarez ha reconocido que el PSOE obtuvo "un mal resultado" en las elecciones autonómicas, aunque ha reivindicado que la formación sigue siendo la segunda fuerza más votada en Extremadura, con 18 diputados y diputadas, y por tanto el "principal partido de la oposición". Asimismo, ha indicado que desconoce si las palabras de Guardiola fueron "fruto de la euforia o de la mentira en la que vive" la dirigente del PP.

En este contexto, la portavoz socialista ha denunciado una situación de "bloqueo institucional" que ha atribuido a la presidenta en funciones y la ha acusado de faltar reiteradamente a la verdad. "Inició su gobierno mintiendo, lo terminó mintiendo con un supuesto bloqueo de unos presupuestos que nunca llegó a debatir en la Asamblea de Extremadura y continúa mintiendo", ha afirmado.

"Que deje de mentir"

Álvarez ha asegurado que los canales de comunicación con el PSOE están abiertos y ha reclamado a Guardiola que contacte con quien considere oportuno. "Nuestros teléfonos están disponibles. Que llame, que deje de mentir y de bloquear esta comunidad autónoma, que abandone la parálisis y empiece a actuar para que Extremadura esté en el lugar que le corresponde", ha señalado.

La portavoz socialista ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Mérida, convocada para valorar los datos del desempleo publicados este lunes. En ella ha advertido de que, pese al descenso del paro, Extremadura continúa alejándose de la senda de crecimiento económico y de creación de empleo del conjunto de España.

Valoración de los datos de paro en Extremadura

Álvarez ha indicado que España atraviesa "uno de los mejores momentos económicos y laborales de su historia reciente", con la creación de 500.000 empleos en 2025, lo que supone un incremento del 2,4%, mientras que en Extremadura apenas se generaron 4.000 puestos de trabajo, un 0,98%. "Estos datos deberían hacer reflexionar seriamente al Gobierno en funciones de la señora Guardiola", ha subrayado.

Aunque ha reconocido que la bajada del paro en diciembre "siempre es una buena noticia", ha advertido de que se trata de un descenso vinculado a la campaña de Navidad y, por tanto, de carácter cíclico. Además, ha puesto el foco en lo que ha calificado como un dato "especialmente preocupante", como es la caída de la afiliación a la Seguridad Social en 1.483 personas durante el mes de diciembre.

"Esto significa que la gente está siendo expulsada del mercado laboral, sospechamos que porque se va de Extremadura", ha afirmado. A su juicio, esta situación puede deberse a que muchas personas dejan de figurar como demandantes de empleo por pérdida de confianza o, directamente, abandonan la región en busca de oportunidades. "Tenemos menos paro, pero también menos afiliados. Y eso es muy grave", ha insistido.

La situación de los jóvenes

La portavoz socialista ha mostrado la preocupación de su partido por la situación de la juventud extremeña. Mientras que en España 180.000 jóvenes encontraron empleo en el último año, en Extremadura lo hicieron solo 1.000. "¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Se están yendo porque no ven esta tierra como un foco de oportunidades, incluso en el mejor momento de la economía española?", se ha preguntado.

Asimismo, ha denunciado la elevada tasa de paro de larga duración, que sitúa a Extremadura en el "podio negativo" de las comunidades autónomas, con un 5,1%, "fundamentalmente con rostro femenino". En este sentido, ha cuestionado "dónde está el milagro laboral que la señora Guardiola prometió hace dos años y medio y volvió a prometer en la última campaña electoral".

Para Álvarez, Extremadura "está perdiendo una oportunidad histórica de parecerse a España, mientras España cada vez se parece más a Europa". Frente a ello, ha criticado que la presidenta en funciones haya optado por "repetir elecciones, perder tiempo y gastar siete millones de euros de los extremeños y extremeñas para volver a la casilla de salida".

Por último, ha exigido a Guardiola que explique su hoja de ruta en materia de empleo, detallando "cómo va a aprovechar la situación favorable del mercado laboral, cómo va a crear nuevos afiliados a la Seguridad Social, qué respuestas va a dar a los jóvenes y cómo va a combatir el paro de larga duración femenino".