Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un grupo de personas entra en la galería comercial de Cánovas, en Cáceres.

Un grupo de personas entra en la galería comercial de Cánovas, en Cáceres. / Carlos Gil

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas

Pese al auge del comercio online y al cierre de locales, los negocios históricos de este recinto se sostienen gracias a su clientela fiel y a la esencia que los distingue

La homofobia, el racismo y la xenofobia centran los delitos de odio en Extremadura

La comunidad notifica la menor tasa del país en denuncias de esta tipología: 2 por cada 100.000 habitantes

¿Qué pasaría si Cáceres tuviera un aeropuerto?

El proyecto del aeródromo de Cáceres, con un coste de 5,1 millones de euros, estará destinado a aviación privada, vuelos turísticos y emergencias, excluyendo el uso comercial por el momento

Una familia extremeña, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam

Ambas fueron diagnosticadas de cardiopatía hipertrófica, aunque en realidad se trataba de la enfermedad de Danon, un trastorno genético raro con una única posibilidad de supervivencia: recibir un nuevo corazón

El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane

La obra que se instaló en el exterior de la catedral fue la mejor del mes de febrero y ahora ha entrado en la lista por el primer puesto de todo el año de la plataforma de internet ‘Street Art Cities’

  1. Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
  2. Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
  3. Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
  4. Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
  5. Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año
  6. Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  7. Las nuevas ITV privadas de Cáceres y Badajoz comenzarán a pasar revisiones en tres meses
  8. Jandrel Xavier, Irene y Sofía son los primeros bebés del año en Extremadura

