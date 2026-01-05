Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de enero
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Entre la incertidumbre y la resistencia: así se mantiene en Cáceres la galería de Cánovas
Pese al auge del comercio online y al cierre de locales, los negocios históricos de este recinto se sostienen gracias a su clientela fiel y a la esencia que los distingue
La homofobia, el racismo y la xenofobia centran los delitos de odio en Extremadura
La comunidad notifica la menor tasa del país en denuncias de esta tipología: 2 por cada 100.000 habitantes
¿Qué pasaría si Cáceres tuviera un aeropuerto?
El proyecto del aeródromo de Cáceres, con un coste de 5,1 millones de euros, estará destinado a aviación privada, vuelos turísticos y emergencias, excluyendo el uso comercial por el momento
Una familia extremeña, dos trasplantes y una nueva vida: el "renacer" de Montserrat y Miriam
Ambas fueron diagnosticadas de cardiopatía hipertrófica, aunque en realidad se trataba de la enfermedad de Danon, un trastorno genético raro con una única posibilidad de supervivencia: recibir un nuevo corazón
El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane
La obra que se instaló en el exterior de la catedral fue la mejor del mes de febrero y ahora ha entrado en la lista por el primer puesto de todo el año de la plataforma de internet ‘Street Art Cities’
- Extremadura estrena en 2026 deducciones al IRPF con ahorros de hasta 2.000 euros
- Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente
- Extremadura mira al cielo ante la posibilidad de nieve este viernes en las zonas más altas
- Amancio Ortega beca a ocho estudiantes de Extremadura para formarse en EEUU y Canadá
- Ni chinos ni valencianos: los extremeños expandieron los fuegos artificiales como festejo de fin de año
- Los festivos y puentes de 2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
- Las nuevas ITV privadas de Cáceres y Badajoz comenzarán a pasar revisiones en tres meses
- Jandrel Xavier, Irene y Sofía son los primeros bebés del año en Extremadura