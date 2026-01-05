Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Pese al auge del comercio online y al cierre de locales, los negocios históricos de este recinto se sostienen gracias a su clientela fiel y a la esencia que los distingue

La comunidad notifica la menor tasa del país en denuncias de esta tipología: 2 por cada 100.000 habitantes

El proyecto del aeródromo de Cáceres, con un coste de 5,1 millones de euros, estará destinado a aviación privada, vuelos turísticos y emergencias, excluyendo el uso comercial por el momento

Ambas fueron diagnosticadas de cardiopatía hipertrófica, aunque en realidad se trataba de la enfermedad de Danon, un trastorno genético raro con una única posibilidad de supervivencia: recibir un nuevo corazón

La obra que se instaló en el exterior de la catedral fue la mejor del mes de febrero y ahora ha entrado en la lista por el primer puesto de todo el año de la plataforma de internet ‘Street Art Cities’