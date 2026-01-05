Plasencia viaja al circo con el desfile real

La magia de los Reyes Magos y la del circo se han dado la mano este lunes en Plasencia gracias a la cabalgata, que cientos de personas han querido ver en las calles, a pesar de las heladoras temperaturas y el viento, que hacía que la sensación térmica fuese aún menor.

Bastante puntual, a las 18.05 horas, ha comenzado el esperado desfile, abierto por un grupo de patinadores vestidos de mimo que lanzaban pompas de jabón, a los que seguía la carroza de los usuarios del respiro familiar, con una cabeza de arlequín en su trono. Han partido del ferial y sin sonido.

Fantasía y danza

Payasos gigantes y un grupo de pitonisas han dado paso a la carroza de Melchor, llena de pajes vestidos de arlequines.

A lo largo del recorrido, las familias han podido ver a numerosos personajes de dibujos animados, de fantasía y en torno a cuarenta alumnas de la escuela de danza de Nieves Martínez, que han realizado diversas coreografías.

Miguel, en una carroza

Gaspar iba acompañado, sobre todo, por payasos y también por Miguel Martín, que el año pasado no pudo estar en una carroza, por primera vez en 30 años.

La carroza de Melchor, en la cabalgata de Plasencia. / TONI GUDIEL

Tampoco han faltado en la cabalgata un grupo de maestros de ceremonias, ataviados de rojo, dorado y negro, como los que llevaba Baltasar en la cuarta y última carroza de la cabalgata placentina.

Música de Robe

Los bomberos, a sus espaldas, han puesto más de una vez las sirenas porque, tras llegar a la avenida de Salamanca, a la cabalgata se ha sumado la música, la de villancicos navideños y también, en la carroza de Melchor, la del placentino Robe Iniesta.

Ha sido parte de la canción de Extremoduro ‘La vereda de la puerta de atrás’ la que ha sonado en varios puntos del recorrido.

Nieve y confeti

Ya en la plaza Mayor, donde Paco Santos ha amenizado la espera, los Reyes han saludado y han subido al balcón del ayuntamiento para pedir a los niños que se porten bien y recen por la paz. Una lluvia de nieve artificial, confeti y el tradicional ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey han puesto el cierre, poco antes de las 20.30 horas, a la cita más mágica de la Navidad.

En la seguridad, la Policía Local regulando el tráfico, además de presencia de la Policía Nacional, Cruz Roja y seguridad privada en las carrozas para evitar accidentes.