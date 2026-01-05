Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura

Todo listo en Badajoz

Todo está preparado para el reencuentro con los Reyes Magos en las calles de Badajoz este lunes por la tarde. A sus nuevas carrozas ya se les han dado los últimos retoques y están listas para que sus Majestades de Oriente ocupen sus respectivos tronos una vez lleguen a la estación de Renfe. Se apean del tren a las 16.45 horas e inician el recorrido media hora después. Será una Cabalgata de Reyes mágica y dulce, porque se van a repartir 8.000 kilos de caramelos.