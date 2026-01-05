En Directo
Sigue en directo la cabalgata de Reyes Magos en Extremadura
Las cabalgatas de los Reyes Magos llenan de ilusión y color las calles de Extremadura, con miles de niños y familias siguiendo el recorrido de sus majestades por las principales localidades de la región. Carrozas, música y lluvia de caramelos marcan una tarde-noche en la que la tradición vuelve a convertirse en el gran protagonista de la víspera de la noche más mágica del año.
A pesar del frío, el público se vuelca con los desfiles y se agolpa tras las vallas que protegen las comitivas reales.
Alberto Manzano Cortés
Mérida: 19 carrozas y 7.000 kilos de caramelos
Queda muy poco para el momento más mágico del año, una jornada única para los niños emeritenses en la que toca coger un buen sitio para no perderse ni un detalle de la cabalgata, saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, llenar los bolsillos de caramelos y meterse en la cama lleno de nervios, imaginando qué ocurrirá durante la noche. Ese ambiente tan especial y de ilusión vuelve a vivirse en Mérida con el desfile de los Reyes Magos, que este año cuenta con 19 carrozas y reparte 7.000 kilos de caramelos a lo largo de su recorrido. La cabalgata, dedicada en su mayoría a personajes de Disney y a la Navidad, parte a las 18.00 horas desde la calle Juan Antonio Díaz Pintiado, donde los participantes se concentrarán una hora antes.
Pablo Parra
Los Reyes Magos llegaron este fin de semana a Cáceres
La Concatedral de Santa María de Cáceres acogió un año más a los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. En el templo, les recibió el alcalde de la localidad, Rafael Mateos, y el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido.
Cientos de personas completaron al máximo el aforo de la iglesia, con una grandísima cantidad de niños que, atónitos, veían los coloridos trajes reales. A ellos se dirigieron los tres sabios. El primero de ellos, Melchor, recordó unas sabias palabras de «alguien que ya está en el cielo»: Emilio Alberto Aragón Bermúdez, Miliki. «Sin los niños no habría humanidad, con lo cual la humanidad se la debemos a los niños», contó. «Ver tantos niños aquí es lo que hace continuar y que siga el espíritu en esta ciudad centenaria que tanto nos gusta».
Belén Castaño Chaparro
Todo listo en Badajoz
Todo está preparado para el reencuentro con los Reyes Magos en las calles de Badajoz este lunes por la tarde. A sus nuevas carrozas ya se les han dado los últimos retoques y están listas para que sus Majestades de Oriente ocupen sus respectivos tronos una vez lleguen a la estación de Renfe. Se apean del tren a las 16.45 horas e inician el recorrido media hora después. Será una Cabalgata de Reyes mágica y dulce, porque se van a repartir 8.000 kilos de caramelos.
Este año desfilan 14 carrozas, a las que se une pasacalles, el tren infantil y las unidades motorizadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Esta última abre el cortejo la carroza de Avatar, la del Rey León, la Unidad Canina de la Policía Local, la carroza de Ice Age, la de los Simpsons, y la de la Diosa Naturaleza de Fedexcaza -que regresa este 2026 después de desfilar el año pasado en Cáceres-.
