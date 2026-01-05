Teatros, música y cine: más de 2,4 millones en ayudas a la cultura este 2026 en Extremadura

La Junta de Extremadura ha anunciado este lunes un paquete de ayudas culturales para el ejercicio 2026, con una dotación global de cerca de 2,5 millones de euros y que abarca la programación de artes escénicas y musicales, la producción profesional, los escenarios móviles en el medio rural y el desarrollo de proyectos audiovisuales y cortometrajes.

La Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura contará con una dotación total de 1.600.000 euros, destinados a financiar la programación cultural de los municipios integrados en la red. Según ha indicado la Junta, estas ayudas tienen como finalidad dinamizar la vida cultural local, facilitar la distribución de espectáculos profesionales y garantizar una oferta estable y de calidad en todo el territorio.

Del presupuesto total, 1,3 millones de euros se han destinado al primer procedimiento, correspondiente a la programación entre enero y agosto de 2026, y 300.000 euros al segundo, para las actividades previstas entre septiembre y diciembre. La cuantía máxima por municipio será de hasta 80.000 euros anuales, con un límite de 12 actuaciones subvencionables.

La convocatoria ha establecido que se subvencionará hasta el 70% del caché en el caso de compañías extremeñas y hasta el 50% cuando se trate de compañías de fuera de la región. Los municipios deberán presentar una programación estable, con al menos seis espectáculos a lo largo del año, y tramitar las solicitudes de forma telemática a través del portal oficial de la Junta de Extremadura.

Nuevas compañías y balance de la Red

El DOE ha publicado también la convocatoria para la incorporación de nuevas compañías y espectáculos a la oferta oficial de la Red de Teatros. Podrán solicitar su inclusión las personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad en el ámbito de las artes escénicas y musicales, con un caché máximo de 10.000 euros por espectáculo. Las compañías extremeñas podrán presentar hasta tres propuestas y las no extremeñas, una.

Durante 2025, la Red de Teatros ha contado con 53 espacios escénicos de 51 localidades, alcanzando a 456.328 personas. En ese periodo se han programado 239 espectáculos y 451 representaciones, con una media de nueve actuaciones por municipio. El 74% de las 156 empresas participantes han sido extremeñas, según los datos difundidos por la Junta.

Producción y escenarios móviles

De forma paralela, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha destinado más de 670.000 euros a las ayudas a la producción de artes escénicas y música y al programa de Escenarios Móviles 2026. En el primer caso, la convocatoria cuenta con 270.000 euros para financiar nuevos montajes teatrales, de danza, música y espectáculos multidisciplinares, con ayudas de hasta el 60% del presupuesto y un máximo de 50.000 euros por proyecto.

El programa de Escenarios Móviles, dotado con 407.300 euros, permitirá llevar espectáculos profesionales a 57 municipios y entidades locales menores de menos de 2.000 habitantes entre el 20 de junio y el 14 de septiembre.

Impulso al sector audiovisual

El paquete de ayudas se completa con dos convocatorias dirigidas al sector audiovisual. La Junta ha aprobado una línea de 80.000 euros para el desarrollo de proyectos audiovisuales, con ayudas de 20.000 euros por proyecto, destinada a largometrajes y series de ficción, documental o animación en fase previa al rodaje.

Asimismo, se ha convocado una ayuda de 110.000 euros para la producción de cortometrajes, con un máximo de 20.000 euros por proyecto, orientada a financiar los costes de producción, rodaje y postproducción y a favorecer la presencia de obras extremeñas en festivales nacionales e internacionales.