El Gordo de El Niño 2026 reparte suerte en Almendralejo, Azuaga y Guadiana

El número 6.703 ha resultado agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, conocido como 'El Gordo', dotado con dos millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. El premio ha estado muy repartido en toda España y ha dejado parte de la suerte en Extremadura, concretamente en las localidades pacenses de Almendralejo, Azuaga y Guadiana.

En el caso de Almendralejo, el primer premio ha sido vendido en dos puntos de venta: el despacho receptor número 7.825, situado en la calle Escribano, 38, y la Administración de Loterías número 3, ubicada en la Carretera de Santa Marta, 71. Según ha podido confirmar este diario, en la localidad se han consignado dos décimos del número agraciado, ambos premiados con 200.000 euros, uno de ellos en la Administración Uvas de la Suerte, del Estanco Gragera, y otro en la administración De Alfaro, vendido por máquina.

Imagen del número premiado en el Estanco Gragera de Almendralejo. / Rodrigo Morán

En Azuaga y Guadina

Asimismo, el número premiado ha sido consignado en la Administración número 1 de Azuaga, en la calle Muñoz Crespo, 3, y en el despacho receptor número 7.025 de Guadiana, localizado en la Ronda Sur, 13, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Además de en Extremadura, el número 6.703 ha sido vendido en otros puntos del país como Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias o Cádiz, entre otras provincias.

Segundo y tercer premio

Por su parte, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), ha correspondido al número 45.875, que ha sido vendido en localidades como O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid, sin dejar premios en Extremadura.

El tercer premio, con 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros por décimo, ha recaído en el número 32.615 y tampoco ha sido consignado en la región.