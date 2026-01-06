Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una imagen de archivo de la Promoción 111º de la Fase de Caza y Ataque en la base aérea de Talavera la Real.

Una imagen de archivo de la Promoción 111º de la Fase de Caza y Ataque en la base aérea de Talavera la Real. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos

Airbus modernizará las instalaciones de Talavera la Real con simuladores avanzados, asumirá la operación del nuevo sistema de entrenamiento y reforzará la formación de los pilotos ligada a los futuros aviones Hürjet

El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio

Beneficios económicos, comparación con otras ciudades, formación laboral, impacto ambiental y el espejo de Teruel, Castellón, Lleida o Huesca

El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres

Los Reyes Magos recorrieron las calles de Cáceres en una gélida noche, en la que se conmemoró el centenario del primer desfile real, repartiendo 4.000 caramelos entre los asistentes

La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño

La apertura del establecimiento refuerza la oferta de proximidad, mejora la calidad de vida de los vecinos mayores y obliga a las multitiendas a redefinir su papel en la zona

Brayan y Sofía, los bebés que cerraron el 2025 y abrieron el nuevo año en Plasencia

Los padres residen todos en la ciudad y mientras Brayan nació el día 31, Sofía lo hizo el 2 de enero

