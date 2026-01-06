Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Airbus modernizará las instalaciones de Talavera la Real con simuladores avanzados, asumirá la operación del nuevo sistema de entrenamiento y reforzará la formación de los pilotos ligada a los futuros aviones Hürjet

Beneficios económicos, comparación con otras ciudades, formación laboral, impacto ambiental y el espejo de Teruel, Castellón, Lleida o Huesca

Los Reyes Magos recorrieron las calles de Cáceres en una gélida noche, en la que se conmemoró el centenario del primer desfile real, repartiendo 4.000 caramelos entre los asistentes

La apertura del establecimiento refuerza la oferta de proximidad, mejora la calidad de vida de los vecinos mayores y obliga a las multitiendas a redefinir su papel en la zona

Los padres residen todos en la ciudad y mientras Brayan nació el día 31, Sofía lo hizo el 2 de enero