Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de enero

La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
Airbus modernizará las instalaciones de Talavera la Real con simuladores avanzados, asumirá la operación del nuevo sistema de entrenamiento y reforzará la formación de los pilotos ligada a los futuros aviones Hürjet
El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
Beneficios económicos, comparación con otras ciudades, formación laboral, impacto ambiental y el espejo de Teruel, Castellón, Lleida o Huesca
El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
Los Reyes Magos recorrieron las calles de Cáceres en una gélida noche, en la que se conmemoró el centenario del primer desfile real, repartiendo 4.000 caramelos entre los asistentes
La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
La apertura del establecimiento refuerza la oferta de proximidad, mejora la calidad de vida de los vecinos mayores y obliga a las multitiendas a redefinir su papel en la zona
Brayan y Sofía, los bebés que cerraron el 2025 y abrieron el nuevo año en Plasencia
Los padres residen todos en la ciudad y mientras Brayan nació el día 31, Sofía lo hizo el 2 de enero
